Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़mp samadhan yojana launched 100 percent surcharge waived off of electricity defaulters
एमपी में बिजली बकायादारों को बड़ी सौगात, समाधान योजना की शुरुआत, 100% सरचार्ज माफ

एमपी में बिजली बकायादारों को बड़ी सौगात, समाधान योजना की शुरुआत, 100% सरचार्ज माफ

संक्षेप: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने सूबे के बिजली बिल बकायादारों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 'समाधान योजना' का शुभारंभ करते हुए दावा किया है कि योजना से सूबे के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को लाभ होगा। 

Mon, 3 Nov 2025 11:38 PMKrishna Bihari Singh एएनआई, भोपाल
share Share
Follow Us on

मध्य प्रदेश सरकार ने सूबे के बिजली बिल बकायादारों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोमवार को भोपाल में ऊर्जा विभाग की 'समाधान योजना' का शुभारंभ करते हुए दावा किया कि इस पहल से राज्य के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को लाभ होगा। योजना के तहत बकाएदारों के बिजली बिलों पर लगने वाला सरचार्ज माफ कर दिया जाएगा। सीएम ने दावा किया कि यह योजना राज्य की समग्र बिजली वितरण प्रणाली को मजबूत करेगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सीएम मोहन यादव ने इस अवसर पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दावा किया कि इस योजना से सूबे के 90 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं को लाभ होगा। सीएम ने कहा कि समाधान योजना उन बिजली उपभोक्ताओं को राहत देगी जो विभिन्न कारणों से समय पर अपने बिजली बिलों का भुगतान नहीं कर पाते है।

सीएम ने कहा कि समाधान योजना के तहत घरेलू, गैर-घरेलू, कृषि और औद्योगिक श्रेणी के वे उपभोक्ता 100 फीसदी तक सरचार्ज माफी के पात्र होंगे जिनके तीन महीने या उससे अधिक समय से बिजली बिल बकाया हैं।

सीएम मोहन यादव ने एक्स पर अपने एक पोस्ट में कहा- मध्य प्रदेश 'सबको उजाला, सबकी तरक्की' की भावना के साथ आगे बढ़ रहा है। मैंने भोपाल में ऊर्जा विभाग की 'समाधान योजना 2025-26' का शुभारंभ किया है। इससे प्रदेश भर के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को लाभ होगा और उनके बिलों पर लगने वाला सरचार्ज भी माफ कर दिया जाएगा।

मोहन यादव ने यह भी बताया कि समाधान योजना 2025-26 के तहत राज्य सरकार लगभग 90 लाख उपभोक्ताओं के बिजली बिलों पर 3,000 करोड़ रुपये से अधिक का सरचार्ज माफ कर रही है। तीन महीने या उससे अधिक समय से बिल बकाया रखने वालों के लिए 100 फीसदी सरचार्ज माफ रहेगा। मुख्यमंत्री ने सिंचाई के लिए 10 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति की प्रतिबद्धता भी दोहराई। यह योजना राज्य की समग्र विद्युत वितरण प्रणाली को भी मजबूती प्रदान करेगी।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|