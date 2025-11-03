एमपी में बिजली बकायादारों को बड़ी सौगात, समाधान योजना की शुरुआत, 100% सरचार्ज माफ
संक्षेप: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने सूबे के बिजली बिल बकायादारों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 'समाधान योजना' का शुभारंभ करते हुए दावा किया है कि योजना से सूबे के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को लाभ होगा।
मध्य प्रदेश सरकार ने सूबे के बिजली बिल बकायादारों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोमवार को भोपाल में ऊर्जा विभाग की 'समाधान योजना' का शुभारंभ करते हुए दावा किया कि इस पहल से राज्य के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को लाभ होगा। योजना के तहत बकाएदारों के बिजली बिलों पर लगने वाला सरचार्ज माफ कर दिया जाएगा। सीएम ने दावा किया कि यह योजना राज्य की समग्र बिजली वितरण प्रणाली को मजबूत करेगी।
सीएम मोहन यादव ने इस अवसर पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दावा किया कि इस योजना से सूबे के 90 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं को लाभ होगा। सीएम ने कहा कि समाधान योजना उन बिजली उपभोक्ताओं को राहत देगी जो विभिन्न कारणों से समय पर अपने बिजली बिलों का भुगतान नहीं कर पाते है।
सीएम ने कहा कि समाधान योजना के तहत घरेलू, गैर-घरेलू, कृषि और औद्योगिक श्रेणी के वे उपभोक्ता 100 फीसदी तक सरचार्ज माफी के पात्र होंगे जिनके तीन महीने या उससे अधिक समय से बिजली बिल बकाया हैं।
सीएम मोहन यादव ने एक्स पर अपने एक पोस्ट में कहा- मध्य प्रदेश 'सबको उजाला, सबकी तरक्की' की भावना के साथ आगे बढ़ रहा है। मैंने भोपाल में ऊर्जा विभाग की 'समाधान योजना 2025-26' का शुभारंभ किया है। इससे प्रदेश भर के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को लाभ होगा और उनके बिलों पर लगने वाला सरचार्ज भी माफ कर दिया जाएगा।
मोहन यादव ने यह भी बताया कि समाधान योजना 2025-26 के तहत राज्य सरकार लगभग 90 लाख उपभोक्ताओं के बिजली बिलों पर 3,000 करोड़ रुपये से अधिक का सरचार्ज माफ कर रही है। तीन महीने या उससे अधिक समय से बिल बकाया रखने वालों के लिए 100 फीसदी सरचार्ज माफ रहेगा। मुख्यमंत्री ने सिंचाई के लिए 10 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति की प्रतिबद्धता भी दोहराई। यह योजना राज्य की समग्र विद्युत वितरण प्रणाली को भी मजबूती प्रदान करेगी।