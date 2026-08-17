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MP: ड्राइवर के घर बंदूक तलाशने गई पुलिस को मिला नोटों का अंबार, मंगानी पड़ी मशीन

By Krishna Bihari Singh
लाइव हिन्दुस्तान, सागर
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एमपी के सागर में सोशल मीडिया पर बंदूक के साथ फोटो वाले के घर हथियार बरामद करने पहुंची पुलिस को आरोपी के घर से लगभग 3 करोड़ रुपये का कैश मिल गया। आलम यह कि नोट गिनने के लिए मशीन मंगवानी पड़ी। 

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एमपी के सागर जिले में एक टैक्सी ड्राइवर के घर बंदूक तलाशने गई पुलिस को नोटों का अंबार मिल गया।

एमपी के सागर जिले में पुलिस सोशल मीडिया पर बंदूक के साथ फोटो देखकर आरोपी टैक्सी ड्राइवर के घर तलाशी लेने पहुंची। पुलिस को घर से बंदूक तो नहीं मिली लेकिन 3 करोड़ रुपये बरामद हो गए। इतनी बड़ी रकम देखकर पुलिस अधिकारी भी हैरान रह गए। पुलिस को नोटों की गिनती के लिए मशीन तक मंगानी पड़ी। पुलिस ने बताया कि आरोपी के परिजनों ने दावा किया कि रकम भोपाल में तैनात PWD इंजीनियर उनके एक रिश्तेदार की है।

बड़ी मात्रा में नोट देखकर पुलिस अधिकारी भी दंग

बताया जाता है कि सागर जिले के गोपालगंज थाना क्षेत्र के तिली तिगड्डा में पुलिस एक टैक्सी ड्राइवर के घर बंदूक तलाशने पहुंची थी। पुलिस ने घर की तलाशी ली। पुलिस को तलाशी के दौरान बंदूक तो नहीं मिली लेकिन घर से करीब 3 करोड़ रुपए का कैश मिल गया। इतनी बड़ी मात्रा में नोट देखकर पुलिस अधिकारी भी दंग रह गए। आलम यह कि नोटों की गिनती के लिए पुलिस को नोट गिनने की मशीन तक मंगानी पड़ी।

सोशल मीडिया पर डाली थी बंदूक के साथ फोटो

आरोपी युवक की पहचान सौरभ अहिरवार के रूप में हुई है। आरोपी सौरभ अहिरवार टैक्सी ड्राइवर है। उसने सोशल मीडिया पर बंदूक के साथ फोटो पोस्ट की थी। इसके आधार पर पुलिस उसकी जानकारी जुटाते हुए घर पहुंची थी। परिवार के लोगों से पूछताछ की जा रही है। मीडिया को उनसे बातचीत की अनुमति नहीं दी गई है। एक टैक्सी ड्राइवर के यहां से इतने बड़े पैमाने पर कैश मिलने की खबर से आसपास के निवासी भी हैरान हैं।

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करीब 5 घंटे तक चली नोटों की गिनती

पुलिस और राजस्व विभाग की टीम की मौजूदगी में नोटों की गिनती करीब 5 घंटे तक चली। गिनती में कुल राशि 3 करोड़ रुपये का होना बताया गया। आयकर विभाग को भी इतनी बड़ी मात्रा में नोट बरामदगी के बारे में जानकारी दे दी गई है। राजस्व विभाग की टीमें भी रकम और उससे जुड़े दस्तावेजों की छानबीन कर रही हैं। कार्रवाई जारी है।

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आरोपी का खुलासा, रिश्तेदार PWD इंजीनियर का है पैसा

एडिशनल एसपी नरेंद्र सोलंकी ने बताया कि आरोपी अपने भाई अंकित और मां के साथ रहता है। दोनों भाई टैक्सी ड्राइवर हैं। पिता का निधन हो चुका है। घर से करीब 3 करोड़ रुपए मिले हैं। परिजनों का कहना है कि यह रकम भोपाल के चूना भट्टी निवासी उनके रिश्तेदार की है जो PWD में इंजीनियर हैं। पुलिस पता लगाने में जुटी है कि करीब 3 करोड़ रुपए की रकम किसकी है? इसका स्रोत क्या है? इसे वहां क्यों रखा गया था?

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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