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MP के सागर में शादी से 10 दिन पहले युवती की संदिग्ध मौत, हादसा या साजिश? जांच में जुटी पुलिस

Apr 11, 2026 12:54 pm ISTPraveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, सागर
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Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के सागर में जरूवखेड़ा पुलिस चौकी अंतर्गत बांदरी रोड पर शुक्रवार को 22 वर्षीय युवती की कथित तौर पर सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद जिस घर से कुछ दिन बाद बेटी की डोली उठनी थी, वहां से अब उसकी अर्थी उठेगी। 

MP के सागर में शादी से 10 दिन पहले युवती की संदिग्ध मौत, हादसा या साजिश? जांच में जुटी पुलिस

मध्य प्रदेश के सागर जिले से एक दुखद घटना सामने आई है। यहां जिस घर से कुछ दिन बाद बेटी की डोली उठनी थी, वहां से अब उसकी अर्थी उठेगी। जरूवखेड़ा पुलिस चौकी अंतर्गत बांदरी रोड पर शुक्रवार को 22 वर्षीय युवती की कथित तौर पर सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे की खबर मिलते ही घर में खुशियों का माहौल अचानक मातम में बदल गया।

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जानकारी के अनुसार, मृतक युवती की शादी आगामी 21 अप्रैल को तय थी और एक दिन बाद लग्न कार्यक्रम होना था। परिवार में शादी की तैयारियां जोरों पर चल रही थीं। घटना के दिन युवती के पिता और भाई शादी के कार्ड बांटने गए हुए थे, तभी यह हादसा हो गया। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। वहीं घटनास्थल के पास स्थित पुलिया के करीब से पुलिस को युवती के दस्तावेज भी मिले हैं, जिससे यह मामला कुछ संदिग्ध हो गया है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए हर पहलू से जांच शुरू कर दी है।

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परिजनों ने आसिफ खान नाम के युवक पर लगाया आरोप

मृतक युवती के परिजनों ने आरोप लगाया है कि आसिफ खान नामक एक युवक लंबे समय से उनकी बेटी को परेशान कर रहा था और उस पर शादी का दबाव बना रहा था। आरोप है कि घटना के दिन जब घर पर कोई नहीं था, तब वह लक्ष्मी को अपने साथ ले गया। शाम करीब 5 बजे परिजनों को सूचना मिली कि लक्ष्मी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है, जबकि आरोपी युवक पूरी तरह सुरक्षित बताया जा रहा है।

हिन्दू संगठनों ने जताया हत्या का शक

फिलहाल पुलिस का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर ही घटना की वास्तविकता सामने आ सकेगी। हालांकि, हिन्दू संगठनों ने इस घटना को हत्या करार दिया है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।

रिपोर्ट : विजेन्द्र यादव

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Praveen Sharma

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Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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