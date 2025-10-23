MP में दर्दनाक हादसा,बरहौं कार्यक्रम में जा रहे लोगों के घुसी लकड़ी, 3 की मौत

संक्षेप: इस घटना के बाद मौके पर चीखपुकार मच गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई। जबकि दो दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए जिन्हें इलाज के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान दो और लोगों की मौत हो गई।

रीवा जिले की गढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत लालगांव चौकी क्षेत्र में हुए एक सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई। जबकि एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए है, यह हादसा उस वक्त हुआ जब ट्रैक्टर ट्राली में सवार होकर एक ही परिवार के कई लोग बरहों कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। उसी दौरान सामने से लकड़ी लोड ट्रैक्टर आ रहा था जिसमें लकड़ियां बाहर की ओर निकली थी और वो ट्रैक्टर ट्राली में सवार लोगों के जा घुसी, जिससे यह हादसा हो गया।

यह घटना गुरुवार सुबह करीब 7 बजे की है। गंगेव के रहने वाले साकेत परिवार के करीब दो दर्जन से ज्यादा लोग अपनी बिटिया के यहां बरहों कार्यक्रम में शामिल होने सिरमौर ट्रैक्टर ट्राली से जा रहे थे। जैसे ही वो गढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत लालगांव चौकी के अभा डगरडुआ गांव के पास पहुंचे। तभी सामने से लकड़ी लोड ट्रैक्टर आ रहा था,ट्रैक्टर में लकड़ियां बाहर की तरफ निकली हुई थी। जब वो सामने वाले ट्रैक्टर के बगल से निकली तो उसकी लकड़ियां ट्रैक्टर ट्राली में बैठे लोगों के जा घुसी।

इस घटना के बाद मौके पर चीखपुकार मच गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई। जबकि दो दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए जिन्हें इलाज के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान दो और लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 28 वर्षीय मुनि साकेत 15 वर्षीय मोहन साकेत और 55 वर्षीय रामविशाल साकेत की मौत हो गई। जबकि एक दर्जन से ज्यादा घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है,फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है।