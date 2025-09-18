mp rewa teen dead body found tied with stone reason of murder known 4 arrested full details 5 दिन बाद पत्थर से बंधा मिला शव, रीवा में आपसी रंजिश में चली गई किशोर की जान, 4 अरेस्ट, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़mp rewa teen dead body found tied with stone reason of murder known 4 arrested full details

5 दिन बाद पत्थर से बंधा मिला शव, रीवा में आपसी रंजिश में चली गई किशोर की जान, 4 अरेस्ट

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, रीवाThu, 18 Sep 2025 02:10 PM
रीवा जिले के सगरा थाना क्षेत्र में पांच दिनों से लापता 17 वर्षीय किशोर का शव गांव के ही एक कुएं में पत्थर से बंधा हुआ मिला है। पुरानी रंजिश के चलते ही पड़ोस के ही रहने वाले पांच युवकों ने मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। पुलिस ने घटना में शामिल चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है जबकि पांचवे आरोपी की तलाश की जा रही है। युवक के लापता होने के बाद परिजनों ने अपहरण की आशंका जताते हुए पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसकी तलाश पुलिस कर रही थी, लेकिन उसकी लाश कुएं में तैरती मिली।

दरअसल 12 सितंबर को रीवा जिले के सगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत कपुरी गांव का रहने वाला 17 वर्षीय अर्पित विश्वकर्मा रात में अपने घर से बाहर निकला था, लेकिन वो लापता हो गया था। परिजनों ने अपने बेटे की अपहरण की आशंका जताते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। जब उसका कहीं पता नहीं चला, तो पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए एसपी कार्यालय पहुंचकर हंगामा भी किया था। परिजनों ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर अपने बेटे को जल्द से जल्द ढूंढने की गुहार लगाई थी, जिसके बाद पुलिस की तरफ से उन्हें आश्वासन भी मिला था।

पुलिस किशोर की तलाश कर रही थी इसी दौरान बुधवार की शाम किशोर के घर से कुछ ही दूर गांव के एक कुएं में उसका शव मिला, जिसके बाद हड़कंप मच गया। किशोर की हत्या कर उसके शव में पत्थर बांधकर उसकी लाश छुपाने के उद्देश्य से कुएं में फेंक दिया गया था। स्थानीय लोगों ने जब कुएं में शव देखा तो इसकी जानकारी पुलिस को दी। जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कुएं से बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पुरानी रंजिश के चलते पड़ोस में रहने वाले मनोज प्रजापति सहित पांच युवकों ने मिलकर किशोर की हत्या की थी। फिर उसकी लाश को छुपाने पत्थर से बांधकर गांव के ही कुएं में फेंक दिया था। पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है जबकि पांचवे आरोपी की तलाश की जा रही है।

रीवा से सादाब सिद्दीकी

Madhya Pradesh News Bhopal News Rewa अन्य..
