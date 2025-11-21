दिल्ली के बाद MP में स्कूली छात्रा की खुदकुशी, सुसाइड नोट में टीचर पर लगाया आरोप

संक्षेप: मध्य प्रदेश के रीवा जिले में 11वीं की छात्रा की आत्महत्या के बाद पुलिस को उसकी कॉपी से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें छात्रा ने स्कूल के एक टीचर पर सजा के नाम पर शारीरिक प्रताड़ना देने और अपमानित करने जैसे बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं।

मध्यप्रदेश के रीवा जिले में एक प्राइवेट स्कूल की 11वीं क्लास की 17 साल की छात्रा ने 16 नवंबर को अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घरवाले तो यही कह रहे थे कि लड़की बिल्कुल नॉर्मल थी, हंसती-खेलती थी। लेकिन गुरुवार को जब पुलिस ने उसकी कॉपी खंगाली, तो एक हाथ से लिखा सुसाइड नोट मिला जिसने सबको हिला कर रख दिया।

सुसाइड नोट में क्या लिखा था? नोट में छात्रा ने स्कूल के एक पुरुष टीचर पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्रा ने लिखा कि टीचर ने मारते वक्त उसका हाथ पकड़ लिया और चुनौती दी – 'मेरा मुक्का खोल के दिखाओ।' सजा के नाम पर उसकी उंगलियों के बीच पेन दबाकर जबरदस्त दर्द दिया। लड़की ने लिखा कि ये सब इतना तकलीफदेह था कि अब जीने की इच्छा ही खत्म हो गई।

'स्कूल में कुछ गलत हुआ है' परिवार का साफ कहना है कि घर पर तो बच्ची बिल्कुल खुश थी, कोई टेंशन नहीं था। उनका शक सीधा स्कूल पर है। वे पुलिस से मांग कर रहे हैं कि लड़की का कॉल डिटेल और स्कूल की पूरी जांच हो, क्योंकि किसी ने उसे इतना तंग किया कि उसने जान दे दी।