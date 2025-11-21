Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़MP rewa student suicide case teacher shocking allegations suicide note found
दिल्ली के बाद MP में स्कूली छात्रा की खुदकुशी, सुसाइड नोट में टीचर पर लगाया आरोप

दिल्ली के बाद MP में स्कूली छात्रा की खुदकुशी, सुसाइड नोट में टीचर पर लगाया आरोप

संक्षेप:

मध्य प्रदेश के रीवा जिले में 11वीं की छात्रा की आत्महत्या के बाद पुलिस को उसकी कॉपी से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें छात्रा ने स्कूल के एक टीचर पर सजा के नाम पर शारीरिक प्रताड़ना देने और अपमानित करने जैसे बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं।

Fri, 21 Nov 2025 12:09 PMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, रीवा
share Share
Follow Us on

मध्यप्रदेश के रीवा जिले में एक प्राइवेट स्कूल की 11वीं क्लास की 17 साल की छात्रा ने 16 नवंबर को अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घरवाले तो यही कह रहे थे कि लड़की बिल्कुल नॉर्मल थी, हंसती-खेलती थी। लेकिन गुरुवार को जब पुलिस ने उसकी कॉपी खंगाली, तो एक हाथ से लिखा सुसाइड नोट मिला जिसने सबको हिला कर रख दिया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सुसाइड नोट में क्या लिखा था?

नोट में छात्रा ने स्कूल के एक पुरुष टीचर पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्रा ने लिखा कि टीचर ने मारते वक्त उसका हाथ पकड़ लिया और चुनौती दी – 'मेरा मुक्का खोल के दिखाओ।' सजा के नाम पर उसकी उंगलियों के बीच पेन दबाकर जबरदस्त दर्द दिया। लड़की ने लिखा कि ये सब इतना तकलीफदेह था कि अब जीने की इच्छा ही खत्म हो गई।

'स्कूल में कुछ गलत हुआ है'

परिवार का साफ कहना है कि घर पर तो बच्ची बिल्कुल खुश थी, कोई टेंशन नहीं था। उनका शक सीधा स्कूल पर है। वे पुलिस से मांग कर रहे हैं कि लड़की का कॉल डिटेल और स्कूल की पूरी जांच हो, क्योंकि किसी ने उसे इतना तंग किया कि उसने जान दे दी।

पुलिस ने क्या कहा?

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने बताया, 'हमें सुसाइड नोट मिला है। हर एंगल से जांच चल रही है। स्कूल, टीचर, दोस्त, कॉल रिकॉर्ड सब कुछ खंगाला जा रहा है। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी।'

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|