रीवा में गहराया श्रीनिवास तिवारी प्रतिमा विवाद, पुलिस की ना, महापौर करेंगे आंदोलन

विंध्य के नायक, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी की प्रतिमा लगाने को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का आगामी 17 सितंबर को जन्मदिन है, जिसके उपलक्ष्य में उनकी पीटीएस चौराहे में प्रतिमा लगनी थी, लेकिन उसपर रोक लगा दी गई है। इसे लेकर रीवा के महापौर अजय मिश्रा बाबा ने कड़ा विरोध जताते हुए आंदोलन करने की चेतावनी दी है। मसला यह है कि जिस जगह पर श्रीनिवास तिवारी की प्रतिमा लगाई जानी है, वह पुलिस की जमीन है, इसलिए प्रतिमा लगाने पर पुलिस प्रशासन ने रोक लगा दी है।

रीवा शहर में दो महापुरुषों की मूर्तियां लगाने का प्रस्ताव परिषद से पास हुआ था, जिसमें पहली महाराजा मार्तंड सिंह, दूसरी पंडित श्रीनिवास तिवारी की प्रतिमा लगाने का स्थान चिन्हित किया गया था। पिछले तीन दिनों से निर्माण कार्य किया जा रहा था। प्रतिमा लगाने के लिए ढांचा बनकर जैसे ही तैयार हुआ, पुलिस प्रशासन ने आगे के निर्माण में रोक लगा दी और उस जगह पर अपनी पुलिस बैठा दी। नगर निगम के महापौर अजय मिश्रा बाबा ने इस मामले पर नाराजगी जताते हुए कहा कि परिषद से प्रतिमा स्थापना का प्रस्ताव पारित किया जा चुका है। पूर्व में इस भूमि को लेकर कोई आपत्ति नहीं आई थी।

महापौर अजय मिश्रा बाबा ने कहा कि श्रीनिवास तिवारी ने विंध्य के गरीब सर्वहारा वर्ग के लिए जीवन भर संघर्ष किया। ऐसे में महान पुरोधा की प्रतिमा लगने से पुलिस रोक रही है। हर हॉल में मूर्ति स्थापना होना ही चाहिए, महापौर का कहना है कि यह भूमि मध्यप्रदेश शासन की है और नगर निगम इसका उपयोग कर सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि आगामी 17 सितंबर को स्व. श्रीनिवास तिवारी की पुण्यतिथि तक प्रतिमा की स्थापना नहीं होती है तो कांग्रेस कार्यकर्ता आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। उन्होंने कहा कि श्रीनिवास तिवारी और महाराजा मार्तंड सिंह की प्रतिमा लगाने का प्रस्ताव पास हुआ, इन्होंने विंध्य के लिए बहुत कुछ किया। भाजपा की 30 सालों से सरकार है उन्होंने इनकी प्रतिमा नहीं लगाई, मैं महापौर बना तो एमआईसी में इसे पास कराया, अब प्रतिमा लगनी है तो उसमें अवरोध पैदा किया जा रहा है। ये बहुत शर्म की बात है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर नगर निगम आयुक्त और प्रभारी कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे ने कहा कि कुछ विभागीय लैंड को लेकर इशू है इसको लेकर चर्चा करके इसको साल्व कर लेंगे।