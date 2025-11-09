MP में भीषण सड़क हादसा, स्कॉर्पियो की टक्कर से 4 लोगों की मौत; 3 घायल

संक्षेप: मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गढ़ थाना क्षेत्र में रविवार को दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो वाहन की ठोकर लगने से 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए जिन्हें इलाज के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गढ़ थाना क्षेत्र में रविवार को दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो वाहन की ठोकर लगने से 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए जिन्हें इलाज के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद नाराज ग्रामीणों ने मौके पर मुआवजे की मांग को लेकर सड़क पर जाम लगा दिया। घटना की जानकारी लगने के बाद कलेक्टर प्रतिभा पाल और एसपी शैलेंद्र सिंह संजय गांधी अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल चाल जाना।

यह पूरी घटना रीवा जिले के गढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत तेंदुआ कोठार गांव की है। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो में सवार होकर कुछ लोग छत्तीसगढ़ से प्रयागराज की तरफ जा रहे थे। उसी दौरान तेंदुआ गांव के पास वाहन की बाइक से भिडंत हो गई। जिसके बाद वाहन ने अनियंत्रित होकर घर के बाहर खड़े लोगों को ठोकर मार दी। घटना के बाद स्कॉर्पियो वाहन जाकर बिजली के खंभे से टकरा गया जिसके चलते खंबा उखड़कर जमीन पर गिर गया। इस हादसे में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि तीन लोग घायल हो गए।

मरने वालों में तीन लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे है, जिनमें रामनरेश साकेत, रुचि साकेत और रंजना साकेत शामिल है। वहीं एक अन्य कमलेश सिंह की इस हादसे में मौत हुई है। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क पर जाम लगा दिया, लोगों का आरोप है कि घटना के काफी देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। घटना की जानकारी लगने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।

घटना की जानकारी लगने के बाद रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल, और पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह घायलों का हाल चाल जानने संजय गांधी अस्पताल पहुंचे। कलेक्टर ने डॉक्टरों को समुचित उपचार के निर्देश दिए है। उन्होंने दुर्घटना पर दुःख व्यक्त करते हुए दिवंगतों के परिजनों को पचास पचास हजार रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है, यह राशि भारतीय रेडक्रास समिति से दी गई है।