रीवा के रेस्टोरेंट में आधी रात जमकर तोड़फोड़, बदमाशों ने खूब मचाया उत्पात

रीवा में एक बार फिर बेखौफ बदमाशों ने कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हुए दहशत का माहौल निर्मित कर दिया, और एक रेस्टोरेंट में जमकर तोड़फोड़ की। और हवाई फायर करते हुए घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। यह पूरी घटना रेस्टोरेंट में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें आरोपी तोड़फोड़ करते नजर आ रहे हैं, जिसके बाद अब पुलिस मामले की जांच करने के साथ ही आरोपियों की पहचान जुटाने में जुटी हुई है।

यह पूरी घटना बीती रात शहर के समान थाना क्षेत्र अंतर्गतबीती रात शहर के समान थाना क्षेत्र अंतर्गत श्रीजी की रसोई ढाबा नाम से संचालित रेस्टोरेंट की है। जहां बदमाशों ने ना सिर्फ तोड़फोड़ की बल्कि हवाई फायरिंग की वारदात को भी अंजाम दिया है। हालांकि बदमाशों ने अपनी पहचान को छिपाने के लिए चेहरों को नकाब से ढक रखा था, जिसके चलते उनकी पहचान नहीं की जा सकी है। उक्त श्रीजी की रसोई ढाबा नामक रेस्टोरेंट का संचालन रीता सिंह चौहान नामक महिला द्वारा किया जाता है, जो शहर के ही समान थाना क्षेत्र स्थित गड़रिया ओवर ब्रिज के बगल में स्थित है। बताया जा रहा है कि, चार अलग-अलग बाईकों में आठ की संख्या में पहुंचे नकाबपोश बदमाशों ने बिना किसी बातचीत के, बाहर और भीतर तोड़फोड़ करते हुए हवाई फायरिंग की घटना को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए।

हालांकि बदमाश कौन थे और वारदात के पीछे उनका क्या मंसूबा था, यह साफ नहीं हो सका है। फिलहाल यह पूरी घटना रेस्टोरेंट में ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। जिसमें नकाबपोश बदमाश रेस्टोरेंट में लगी टेबल और कुर्सियों में तोड़फोड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। मौजूद कर्मचारियों की माने तो बदमाशों द्वारा दो राउंड फायरिंग भी की गई है, जिसके खाली खोखे पुलिस ने घटनास्थल से बरामद भी किए हैं। फिलहाल देर रात हुई इस घटना के बाद पुलिस ने मामले को जांच में लेकर बदमाशों की पहचान कर पता तलाश शुरू कर दी है। फिलहाल देर रात हुई इस घटना के बाद रेस्टोरेंट के कर्मचारियों के साथ आसपास के लोग भी दहशत में है।