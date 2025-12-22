Hindustan Hindi News
MP के इस जिले को मिली बड़ी सौगात, 72 सीटर हवाई सेवा की हुई शुरुआत

मध्य प्रदेश के रीवा के साथ ही विंध्यवासियों के लिए सोमवार का दिन बेहद खास रहा, क्योंकि रीवा से इंदौर के लिए हवाई सेवा के रूप में एक और सौगात मिली है।

Dec 22, 2025 04:11 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, रीवा
मध्य प्रदेश के रीवा के साथ ही विंध्यवासियों के लिए सोमवार का दिन बेहद खास रहा, क्योंकि रीवा से इंदौर के लिए हवाई सेवा के रूप में एक और सौगात मिली है। एटीआर 72 विमान ने सोमवार को यात्रियों को लेकर रीवा एयरपोर्ट से इंदौर के लिए उड़ान भरी। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल और नगरीय विकाश आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की मौजूदगी में, रीवा इंदौर विमान सेवा की शुरुआत हो गई। रीवा से इंदौर हवाई सेवा विन्ध्य क्षेत्र की कनेक्टिविटी को नई गति देगा और विकास, व्यापार और पर्यटन के अवसरों को सशक्त बनाएगा।

विंध्य क्षेत्र के लोगों के लिए सोमवार का दिन ऐतिहासिक साबित हुआ, रीवा एयरपोर्ट से इंदौर और रीवा के बीच सीधी हवाई सेवा शुरू हो गई है। इंडिगो एयरलाइंस द्वारा संचालित इस 72 सीटर फ्लाइट के शुरू होने से यात्रियों को बड़ी राहत मिली है।अब ट्रेन या बस से करीब 15 घंटे में पूरी होने वाली यह यात्रा दो घंटे से भी कम समय में पूरी हो सकेगी। पहले ही दिन इस उड़ान की सभी सीटें फुल रहीं, जिससे साफ है कि इस रूट पर यात्रियों की भारी मांग है।

इसके शुरू होने से विंध्य क्षेत्र के इंदौर में निवासरत हजारों नागरिकों को बेहतर सुविधा मिलेगी, और इंदौर विमानतल से मुंबई, दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, बैंगलोर आदि शहरों के साथ ही विदेशों के लिए भी सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। इस हवाई सेवा से विन्ध्य क्षेत्र के सतना, सीधी, शहडोल, मऊगंज आदि क्षेत्रों के नागरिकों को भी व्यापार, व्यवसाय के साथ ही विद्यार्थियों को शिक्षा में सुविधा भी मिलेगी।

इंडिगो एयरलाइंस की इस नियमित सेवा में वायुयान सुबह 11.30 बजे इंदौर से रवाना होकर दोपहर 1.15 बजे रीवा आयेगा, उसके बाद 1.35 बजे रीवा से इंदौर रवाना होगा, इसका किराया 4700 रूपये रखा गया है। सोमवार को इंडिगो एयरलाइंस के विमान से नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय उसी फ्लाइट से इंदौर से रीवा आए।

उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल स्वयं इस विमान से यात्रियों के साथ इंदौर रवाना हुए। रीवा एयरपोर्ट पर कार्यक्रम आयोजित कर इसकी शुरुआत की गई। इस दौरान डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि इंदौर-रीवा सीधी फ्लाइट की शुरुआत विंध्य क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक कदम है। इससे क्षेत्र की हवाई कनेक्टिविटी मजबूत होगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और रोजगार के क्षेत्र में लोगों को सीधा लाभ मिलेगा।

रिपोर्ट रीवा से सादाब सिद्दीकी

अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
