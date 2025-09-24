MP rewa government hospital paperless new e office system introduced first in state know all about it MP का सरकारी अस्पताल हुआ पेपरलेस, चालू हुई ये नई व्यवस्था, प्रदेश में ऐसा पहला, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
MP का सरकारी अस्पताल हुआ पेपरलेस, चालू हुई ये नई व्यवस्था, प्रदेश में ऐसा पहला

मध्यप्रदेश के सभी सरकारी चिकित्सालयों में रीवा का संजय गांधी अस्पताल पहला है, जिसने इस व्यवस्था को लागू कर एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। ई-ऑफिस भारत सरकार की एक आधुनिक डिजिटल प्रणाली है, जिसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद द्वारा विकसित किया गया है।

Wed, 24 Sep 2025
रीवा के संजय गांधी अस्पताल ने एक नई पहल शुरु करते हुए ई-ऑफिस प्रणाली को पूरी तरह से लागू कर दिया है। यह कदम प्रदेश में सरकारी कार्यालयों की कार्यप्रणाली को डिजिटल, पारदर्शी और कागज रहित बनाने की दिशा में एक बड़ा परिवर्तन माना जा रहा है। बता दें कि रीवा का संजय गांधी अस्पताल प्रदेश का पहला ऐसा सरकारी चिकित्सालय बनने का गौरव प्राप्त किया है, जहां ई-ऑफिस प्रणाली को पूरी तरह से लागू कर दिया गया है।

राज्य शासन की ओर से सभी कार्यालयों में ई-ऑफिस परियोजना लागू करने के निर्देश दिए गए थे। इसी को लेकर संजय गांधी अस्पताल के अधिकारी-कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर ई-ऑफिस प्रणाली को साकार रूप में लागू किया गया। मध्यप्रदेश के सभी सरकारी चिकित्सालयों में रीवा का संजय गांधी अस्पताल पहला है, जिसने इस व्यवस्था को लागू कर एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। ई-ऑफिस भारत सरकार की एक आधुनिक डिजिटल प्रणाली है, जिसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद द्वारा विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य सरकारी दफ्तरों की कार्यशैली को पेपरलेस, तेज, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है।

रीवा में दूसरे विभागों में यह व्यवस्था पहले से प्रारंभ हो चुकी है लेकिन अस्पतालों की गति इस काम में काफी कमजोर रही है। अब संजय गांधी अस्पताल ने यह प्रक्रिया प्रारंभ कर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। नई व्यवस्था से फाइलें खोने का खतरा नहीं रहेगा, इसमें कहीं से भी ऑनलाइन कार्य संभव होगा, जिसकी वजह से फाइलों के निराकरण में देरी कम होगी। अब सभी सरकारी फाइलें डिजिटल स्वरूप में तैयार और संचालित होंगी। एक स्थान पर सेव होते ही जिस अधिकारी के लिए अग्रेसित की जाएगी, उनके लॉगइन में दिखने लगेगी। इसका फायदा यह होगा कि फाइल लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाना पड़ेगा।अधिकारी सीधे कंप्यूटर पर आदेश, नोटिस और निर्देश तैयार कर सकेंगे। अभी तक कोई आदेश या नोटिस संबंधित तक पहुंचाने की भी व्यवस्था की जाती थी।

