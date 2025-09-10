mp rewa 16 year old boy thyroid operation successful after 11 hrs tough surgery in private hospital full details 11 घंटे बाद गले से निकला 1 किलो का ट्यूमर, डॉक्टरों ने 16 साल के साहिल को दी नई जिंदगी, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
11 घंटे बाद गले से निकला 1 किलो का ट्यूमर, डॉक्टरों ने 16 साल के साहिल को दी नई जिंदगी

सर्जरी को और भी चुनौतीपूर्ण बनाने वाली सबसे बड़ी वजह यह थी कि मरीज का दिल बेहद कमजोर था और उसकी हार्ट पंपिंग मात्र 30% रह गई थी। इतनी नाजुक स्थिति में 11 घंटे लंबी सर्जरी करना किसी भी टीम के लिए बड़ा जोखिम भरा था, क्योंकि जरा सी लापरवाही मरीज की जान ले सकती थी।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, रीवाWed, 10 Sep 2025 01:22 PM
रीवा के निजी अस्पताल में 16 साल के लड़के का जटिल ऑपरेशन कर डॉक्टरों ने उसे नई जिंदगी दी है। 16 साल के साहिल खान जन्मजात थायरॉयड की गंभीर बीमारी से पीड़ित था। गले और छाती तक फैली लगभग 1 किलो वजनी थायराइड ग्रंथि के कारण वे सामान्य जीवन जीने में असमर्थ हो गया था,कई अस्पतालों के चक्कर काटने के बाद उसे रीवा के मिनर्वा द मेडिसिटी हॉस्पिटल ने उसका ये कठिन ऑपरेशन कर उसके जीवन में खुशियां भर दीं। साहिल के गले से 1 किलो के भार का थायराइड निकाला गया और इस ऑपरेशन में करीब 11 घंटे लगे।

साहिल का परिवार गरीबी के बाद भी इलाज के लिए कई बड़े अस्पतालों के चक्कर लगाता रहा, लेकिन कहीं से राहत नहीं मिली। आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद भी इधर उतर परिवार भटकता रहा, हालात इतने गंभीर हो गए कि परिवार की सारी उम्मीदें टूटने लगी थीं। इसी बीच साहिल को रीवा के एक प्राइवेट मिनर्वा द मेडिसिटी हॉस्पिटल, लाया गया। जहां डाक्टरों की टीम ने गंभीर स्थिति का मूल्यांकन किया और यह तय किया कि साहिल की जान बचाने के लिए सर्जरी ही एकमात्र विकल्प है। इस जटिल सर्जरी को रीवा के प्रतिष्ठित प्लास्टिक सर्जन डॉ. सिद्धार्थ सिंह और मिनर्वा हॉस्पिटल के एनेस्थीसिया विभाग के हेड डॉ. अभिषेक मिंज ने टीम के साथ मिलकर सफलतापूर्वक अंजाम दिया।

सर्जरी को और भी चुनौतीपूर्ण बनाने वाली सबसे बड़ी वजह यह थी कि मरीज का दिल बेहद कमजोर था और उसकी हार्ट पंपिंग मात्र 30% रह गई थी। इतनी नाजुक स्थिति में 11 घंटे लंबी सर्जरी करना किसी भी टीम के लिए बड़ा जोखिम भरा था, क्योंकि जरा सी लापरवाही मरीज की जान ले सकती थी, लेकिन डॉक्टरों ने साहस और विशेषज्ञता दिखाते हुए इस असंभव लगने वाले ऑपरेशन को भी सफल बना दिया। आज साहिल पहले से कहीं अधिक स्वस्थ है और सामान्य जीवन की ओर लौट रहा है। साहिल का सारा इलाज आयुष्मान कार्ड की मदद से किया गया, इस आपरेशन के बाद साहिल और उसके परिवार के लोग काफी उत्साहित है, क्योंकि साहिल अब सामान्य युवकों की तरह ही जीवन जी पाएगा।

रीवा से सादाब सिद्दीकी

