Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़MP ratlam road accident on delhi mumbai expressway 5 killed on the spot
MP : रतलाम में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा; खाई में गिरी कार, 5 की मौके पर ही मौत

संक्षेप: मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों की अब तक पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर हादसे की जांच शुरू कर दी है।

Fri, 14 Nov 2025 01:00 PMPraveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, रतलाम
मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों की अब तक पहचान नहीं हो सकी है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर हादसे की जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार, रतलाम जिले के माही क्षेत्र में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार सुबह एक तेज रफ्तार XUV 700 कार अचानक अनियंत्रित होकर पुल की रेलिंग तोड़ते हुए गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे की आवाज सुन आसपास मौजूद लोग कुछ ही पलों में मौके पर पहुंच गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीम तुरंत सक्रिय हो गईं। काफी देर बड़ी मशक्कत के बाद शवों को गाड़ा से बाहर निकाला गया, फिलहाल मृतकों की पहचान की प्रक्रिया जारी है, ताकि उनके परिजनों को सूचना दी जा सके।

हादसे का शिकार हुई कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले 5 लोगों एक 12 साल का बच्चा भी शामिल है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार कार दिल्ली से मुंबई की ओर जा रही थी, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि कार अनियंत्रित होकर पुल तोड़ते हुए नीचे जा गिरी, यह अभी साफ नहीं है।

पुलिस ने हादसे के कारणों की भी जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि चश्मदीदों के बयान मौके की स्थिति और CCTV फुटेज के आधार पर यह पता लगाया जाएगा कि यह दुर्घटना लापरवाही, तेज रफ्तार या किसी तकनीकी खामी के कारण हुई।

रिपोर्ट : विजेन्द्र यादव

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Madhya Pradesh News Road Accident Road Accident News
