MP में कहां से आए PAK झंडे वाले गुब्बारे? राजस्थान पुलिस ने रतलाम के व्यापारी को पकड़ा

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, रतलामWed, 1 Oct 2025 04:48 PM
मध्य्प्रदेश के रतलाम जिले के आलोट में जश्न-ए-आजादी के नाम से पाकिस्तानी झंडे वाले गुब्बारे बिस्किट के पैकेट के साथ बांटे जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। राजस्थान पुलिस ने इस मामले में मध्य प्रदेश के आलोट निवासी किराना व्यापारी दिलीप कामरिया को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का दावा है कि यह गुब्बारा बच्चों को आकर्षित करने के लिए फ्री गिफ्ट के रूप में दिया जा रहा था, लेकिन इसमें उर्दू में 'जश्न-ए-आजादी' लिखा होने से लोगों में आक्रोश फैल गया। गिफ्ट में मिला गुब्बारा को जब फुलाया तो उस पर पाकिस्तानी हरा-श्वेत झंडा नजर आया, साथ ही उर्दू में 'जश्न-ए-आजादी' 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस लिखा दिखा। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने दुकानदार को घेरा किया हंगामा किया, हालांकि व्यापारी संगठन बचाव में आया और कहा कि मानवीय भूल है।

मिली जानकारी के अनुसार दिलीप कामरिया आलोट के होल सेल किराना व्यवसायी हैं, जो इलाके के छोटे दुकानदारों को सामान सप्लाई करते हैं। इससे एक दिन पहले राजस्थान के झालावाड़ जिले के नागेश्वर इलाके में एक किराना दुकान से बिस्किट के कुछ पैकेट जब्त किए गए थे। दुकानदार नागेश्वर उनहेल ने दुकानदार बिस्किट के साथ गुब्बारा फ्री दे रहे थे ताकि बच्चे ज्यादा खरीदारी करें। मामला तब सामने आया जब कस्बे की एक लड़की ने दुकान से बिस्किट का पैकेट खरीदा। घर लौटकर पैकेट खोला तो उसमें चिपका गुब्बारा निकला। उत्सुकता से गुब्बारा फुलाया तो उस पर पाकिस्तानी हरा-श्वेत झंडा नजर आया, साथ ही उर्दू में 'जश्न-ए-आजादी' (14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस) लिखा था। बालिका के परिजन भड़क गए और उन्होंने तुरंत दुकानदार से शिकायत की, खबर फैलते ही आसपास के लोग आक्रोशित हो गए। कई लोगों ने दुकान पर पहुंचकर हंगामा किया।

आलोट व्यापारी संगठन के अध्यक्ष दिनेश कोठारी ने इसे 'मानवीय भूल' करार दिया। उन्होंने कहा, दिलीप कामरिया खुद मैन्युफैक्चरर नहीं हैं। उन्होंने इंदौर से माल मंगवाया था, जिसमें 20 पैकेट गुब्बारे शामिल थे। यह किसी बड़ी साजिश हिस्सा भी हो सकता है, या सप्लाई चेन में गलती हो सकती है। हालांकि रतलाम जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार का कहना यह मामला मूल रूप से झालावाड़ का है, जहां झालावाड़ पुलिस मुख्य जांच कर रही है। नागेश्वर थाना इंचार्ज गोरधन लाल हेड ने बताया की हम सभी पहलुओं की गहन जांच कर रहे हैं। अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन साजिश की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता। दुकानदार को थाने ले जाकर पूछताछ की गई है।

पुलिस जांच कर रही है कि यह गुब्बारे आखिर कहां से आए? बिस्किट कंपनियों के प्रोडक्ट के साथ तो इनामी गिफ्ट इंटीग्रेटेड होते हैं, लेकिन यहां गुब्बारे अलग से चिपकाए जा रहे थे। क्या यह कोई पाकिस्तानी प्रचार फैलाने का सुनियोजित प्रयास है ? कौन सी कंपनी इन्हें प्रिंट कर रही है और भारत में कौन बांट रहा है? पुलिस इन गुब्बारों का स्रोत ट्रेस करने में जुटी है। एडिशनल एसपी ग्रामीण विवेक कुमार ने बताया कि मूलतया मामला राजस्थान के झालावाड़ जिले के नागेश्वर का है वहां के पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर व्यापारी को ले गई है मामले में जांच पड़ताल चल रही है वहां की पुलिस हमसे जो सहयोग मांग रही है हम वह दे रहे हैं।

रिपोर्ट- विजेंद्र यादव

