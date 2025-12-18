MP में पति निकला सीरियल रेपिस्ट, 5 लड़कियों को एक ही तरीके से बनाया शिकार; ऐसे खुली पोल

संक्षेप: राजगढ़ में खुद को खाद्य सुरक्षा अधिकारी बताकर 5 युवतियों को शादी का झांसा देने वाले आरोपी का पर्दाफाश तब हुआ, जब कोर्ट के एक कॉल ने उसके पुराने दुष्कर्म मामलों और 10 साल की सजा का सच उजागर कर दिया।

मध्य प्रदेश के राजगढ़ से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां शादी के नाम पर भरोसा जीतकर दुष्कर्म करने वाला शख्स आखिरकार बेनकाब हो गया। पत्नी बनकर साथ रह रही युवती को तब झटका लगा, जब कोर्ट से फोन आया कि आपके पति को रेप के मामले में 10 साल की सजा हो चुकी है। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी एक नहीं, बल्कि पांच लड़कियों को एक ही तरीके से शिकार बना चुका है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

राजगढ़ ब्यावरा का रहने वाला आरोपी मैट्रिमोनियल साइट पर खुद को खाद्य सुरक्षा अधिकारी बताकर युवतियों को फंसाता था। मार्च में पीड़िता से संपर्क हुआ, घर आना-जाना बढ़ा और 'सरकारी अफसर' का रुतबा दिखाकर परिवार का भरोसा जीत लिया। शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए गए।

गर्भवती हुई तो दिखाया शादी का नाटक पीड़िता के गर्भवती होने पर दबाव बढ़ा तो आरोपी ने टालमटोल करते हुए आखिरकार एक महंगे गार्डन में शादी कर ली। साथ रहने के दौरान उसने प्रमोशन और घूस के नाम पर लाखों रुपये भी ऐंठ लिए।

कोर्ट कॉल से टूटा झूठ का किला 13 दिसंबर को जिला कोर्ट की कॉल ने सारा सच उजागर कर दिया। कोर्ट में बताया गया कि आरोपी पहले भी ऐसे ही मामलों में चार शादियां कर चुका है। हीरानगर थाने के एक केस में स्पेशल जज द्वारा सजा सुनाई जा चुकी थी।

मैट्रिमोनियल साइट बना शिकार का हथियार आरोपी शादी का विज्ञापन देने वाली युवतियों को निशाना बनाता था। एक पीड़िता को शादी कर ब्यावरा ले गया, जहां पहली पत्नी बच्चों के साथ मिली तो धोखाधड़ी उजागर हुई। बुधवार रात पीड़िता ने संयोगितागंज थाने में दुष्कर्म, धोखाधड़ी सहित गंभीर धाराओं में केस दर्ज कराया है।