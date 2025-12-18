Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़MP rajgarh matrimonial fraud fake food safety officer rape arrest
MP में पति निकला सीरियल रेपिस्ट, 5 लड़कियों को एक ही तरीके से बनाया शिकार; ऐसे खुली पोल

MP में पति निकला सीरियल रेपिस्ट, 5 लड़कियों को एक ही तरीके से बनाया शिकार; ऐसे खुली पोल

संक्षेप:

राजगढ़ में खुद को खाद्य सुरक्षा अधिकारी बताकर 5 युवतियों को शादी का झांसा देने वाले आरोपी का पर्दाफाश तब हुआ, जब कोर्ट के एक कॉल ने उसके पुराने दुष्कर्म मामलों और 10 साल की सजा का सच उजागर कर दिया।

Dec 18, 2025 09:37 am ISTAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, राजगढ़
share Share
Follow Us on

मध्य प्रदेश के राजगढ़ से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां शादी के नाम पर भरोसा जीतकर दुष्कर्म करने वाला शख्स आखिरकार बेनकाब हो गया। पत्नी बनकर साथ रह रही युवती को तब झटका लगा, जब कोर्ट से फोन आया कि आपके पति को रेप के मामले में 10 साल की सजा हो चुकी है। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी एक नहीं, बल्कि पांच लड़कियों को एक ही तरीके से शिकार बना चुका है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

राजगढ़ ब्यावरा का रहने वाला आरोपी मैट्रिमोनियल साइट पर खुद को खाद्य सुरक्षा अधिकारी बताकर युवतियों को फंसाता था। मार्च में पीड़िता से संपर्क हुआ, घर आना-जाना बढ़ा और 'सरकारी अफसर' का रुतबा दिखाकर परिवार का भरोसा जीत लिया। शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए गए।

गर्भवती हुई तो दिखाया शादी का नाटक

पीड़िता के गर्भवती होने पर दबाव बढ़ा तो आरोपी ने टालमटोल करते हुए आखिरकार एक महंगे गार्डन में शादी कर ली। साथ रहने के दौरान उसने प्रमोशन और घूस के नाम पर लाखों रुपये भी ऐंठ लिए।

कोर्ट कॉल से टूटा झूठ का किला

13 दिसंबर को जिला कोर्ट की कॉल ने सारा सच उजागर कर दिया। कोर्ट में बताया गया कि आरोपी पहले भी ऐसे ही मामलों में चार शादियां कर चुका है। हीरानगर थाने के एक केस में स्पेशल जज द्वारा सजा सुनाई जा चुकी थी।

मैट्रिमोनियल साइट बना शिकार का हथियार

आरोपी शादी का विज्ञापन देने वाली युवतियों को निशाना बनाता था। एक पीड़िता को शादी कर ब्यावरा ले गया, जहां पहली पत्नी बच्चों के साथ मिली तो धोखाधड़ी उजागर हुई। बुधवार रात पीड़िता ने संयोगितागंज थाने में दुष्कर्म, धोखाधड़ी सहित गंभीर धाराओं में केस दर्ज कराया है।

(रिपोर्ट - हेमंत)

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|