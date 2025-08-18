इंदौर में बारिश से बड़ा हादसा, दीवार गिरने से मलबे में दब कर 3 लोगों की मौत

इंदौर में सोमवार को तेज बारिश के बीच एक बड़ा हादसा हो गया। बिजलपुर (राऊ) इलाके में स्मार्ट सिटी योजना के तहत बन रही पानी की टंकी की दीवार अचानक भरभरा कर गिर गई। दीवार के मलबे में दबने से 3 लोगों की मौत हो गई है।

इंदौर में सोमवार को तेज बारिश से बड़ा हादसा हो गया। बिजलपुर (राऊ) इलाके में स्मार्ट सिटी योजना के तहत बन रही पानी की टंकी की दीवार अचानक गिर गई। दीवार के मलबे में दबने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक बच्चा घायल हो गया। हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई।

पानी की टंकी की दीवार गिरी राजेंद्र नगर पुलिस की ओर से साझा की गई जानकारी के अनुसार, हादसा सोमवार दोपहर करीब 12:30 बजे हुआ। बताया जाता है कि पानी की टंकी की निर्माणाधीन दीवार बारिश के कारण कमजोर हो गई थी। बारिश के बीच यह अचानक भरभराकर गिर गई। उस समय वहां मौजूद चार लोग दीवार की चपेट में आ गए।

3 लोगों ने मौके पर ही तोड़ा दम पुलिस ने बताया कि इस हादसे में तीन लोगों की तो मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक बच्चा घायल हो गया। घायल बच्चे को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है।

मृतकों की पहचान पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान गौतम, टीटू और रामेश्वर के रूप में हुई है। तीनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि हादसे के समय निर्माण स्थल पर सुरक्षा इंतजाम क्यों नहीं थे।