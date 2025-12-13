MP में महिला SI ने इंदौर-भोपाल हाईवे पर बेकाबू THAR से 4 लोगों को उड़ाया, 1 की मौत

संक्षेप: MP THAR Accident : मध्य प्रदेश पुलिस की एक महिला सब-इंस्पेक्टर ने इंदौर-भोपाल हाईवे पर शुक्रवार देर शाम अपनी बेकाबू तेज रफ्तार थार गाड़ी से 4 लोगों को रौंद दिया। इस दर्दनाक हादसे में एक व्यक्ति की अस्पताल में मौत हो गई, जबकि अन्य 3 घायलों का इलाज चल रहा है।

मध्य प्रदेश पुलिस की एक महिला सब-इंस्पेक्टर ने इंदौर-भोपाल हाईवे पर शुक्रवार देर शाम अपनी बेकाबू तेज रफ्तार थार गाड़ी से 4 लोगों को रौंद दिया। इस दर्दनाक हादसे में एक व्यक्ति की अस्पताल में मौत हो गई, जबकि अन्य 3 घायलों का इलाज चल रहा है।

बताया जा रहा है कि हादसे का शिकार हुए दो लोग सड़क किनारे कंबल की दुकान के अंदर बैठे हुए थे, जबकि 2 अन्य लोग बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। इसी दौरान अचानक तेज रफ्तार में आई लाल रंग की थार गाड़ी नंबर MP04 ZW 7803 अनियंत्रित होकर फुटपाथ पर चढ़ गई और कंबल की दुकानों में जा घुसी। इसके साथ ही बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में घायल हुए चारों लोगों को इलाज के लिए तुरंत भोपाल रेफर किया गया, जिनमें से दो की हालत गंभीर बताई जा रही है।

थार गाड़ी को एक महिला चला रही थी, जिसकी पहचान मध्य प्रदेश के आष्टा पुलिस थाने में तैनात महिला सब-इंस्पेक्टर किरण सिंह राजपूत के रूप में हुई है।

हादसे का शिकार हुए लोग वकील (28) पुत्र गिरधारी, निवासी उज्जैन, 2. लखन (16) पुत्र मदन लाल, निवासी महिदपुर उज्जैन 3. हृदेश राजोरिया (40) पुत्र राजाराम राजौरिया निवासी रातीबढ़, भोपाल 4. विजय पुत्र राजाराम निवासी रातीबढ़, भोपाल बाइक सवार विजय और हृदेश दोनों सगे भाई थे। गंभीर हालत में उन्हें भोपाल लाया गया जहां इलाज के दौरान नर्मदा ट्रॉमा हॉस्पिटल में विजय ने दम तोड़ दिया।

इस मामले को लेकर थाना कोतवाली प्रभारी रविंद्र यादव का कहना है कि कार चालक के खिलाफ थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। घटना की प्राथमिक जांच नगर पुलिस अधीक्षक (CSP) सीहोर को सौंपी गई है।

मौके पर मौजूद लोगों का आरोप है कि गाड़ी की रफ्तार इतनी अत्यधिक थी कि टक्कर लगने से लोग उछलकर दूर जा गिरे। हादसे के बाद कंबल विक्रेता तूफान सिंह बंजारा ने घटना की जानकारी थाना कोतवाली में दी थी।

सीएसपी डॉ. अभिनंदना शर्मा ने बताया कि घटना में लापरवाही स्पष्ट होने पर फरियादी की शिकायत पर थार वाहन की चालक एसआई किरण राजपूत के खिलाफ कोतवाली थाने पर एफआईआर दर्ज की गई है।

घटना को गंभीर लापरवाही और कदाचार मानते हुए पुलिस अधीक्षक सीहोर दीपक कुमार शुक्ला ने एसआई किरण सिंह राजपूत को सस्पेंड कर रक्षित केंद्र सीहोर में अटैच कर दिया है।