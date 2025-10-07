MP Police register 30 cases across 18 stations for DJ use in Bhopal MP MP में 30 डीजे वाले बाबूओं पर 18 थानों में FIR दर्ज, जानिए उन्होंने किया कौन सा कसूर, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
MP में 30 डीजे वाले बाबूओं पर 18 थानों में FIR दर्ज, जानिए उन्होंने किया कौन सा कसूर

Sourabh Jain एएनआई, भोपाल, मध्य प्रदेशTue, 7 Oct 2025 07:37 PM
मध्य प्रदेश पुलिस ने दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन जुलूस के दौरान तेज आवाज में डीजे बजाने को लेकर राजधानी भोपाल के 18 अलग-अलग थानों में कम से कम 30 मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने कहा कि पहले से हिदायत देने के बाद भी इन डीजे संचालकों ने नियम विरुद्ध काम किया है, जिसके बाद पुलिस ने इनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक्शन लिया है। साथ ही अधिकारी ने बताया कि आगे इस तरह नियम तोड़ने वाले डीजे संचालकों के डीजे भी जब्त किए जाएंगे और उन पर मोटर वाहन अधिनियम की धाराएं भी लगाई जाएंगी।

इस दौरान पुलिस ने अरेरा हिल्स थाना, बजरिया थाना, अशोका गार्डन थाना, टीटी नगर थाना, कमला नगर थाना, रातीबड़ थाना, गोविंदपुरा थाना, पिपलानी थाना, तलैया थाना, श्यामला हिल्स थाना, हनुमानगंज थाना, गौतम नगर थाना, कोलार थाना, चूना भट्टी थाना, निशातपुरा थाना, छोला मंदिर थाना, बैरागढ़ थाना और गांधी नगर थाने में डीजे वाले बाबू के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं।

इस बारे में जानकारी देते हुए भोपाल पुलिस आयुक्त (CP) हरिनारायणचारी मिश्रा ने कहा, 'डीजे से संबंधित पिछली सभी बैठकों में आयोजकों (दुर्गा पूजा समितियों) के साथ विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई थी और स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि जुलूस के दौरान ध्वनि प्रदूषण नियमों की सभी धाराओं का पालन करने के साथ-साथ डीजे के उपयोग पर सभी प्रतिबंधों का भी उचित पालन किया जाए।'

आगे उन्होंने बताया कि 'हालांकि ज्यादातर लोगों ने इसका पालन किया है, लेकिन कुछ लोगों ने इसका उल्लंघन भी किया है। ऐसे में त्योहार के उत्साह के बीच इस तरह के किसी भी कुप्रबंधन या ध्वनि प्रदूषण को उचित नहीं ठहराया जा सकता। इसलिए इसे देखते हुए सख्त कार्रवाई की गई। लगभग 30 डीजे संचालकों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है और उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है। उनके डीजे भी जब्त किए जाएंगे और उन पर मोटर वाहन अधिनियम की धाराएं भी लगाई जाएंगी।'

इसके बाद अधिकारी ने वाहनों में बदलाव से जुड़े नियम बताते हुए आगे जोर देकर कहा कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत, किसी को भी अपने वाहन में बदलाव करने की अनुमति नहीं है और न ही वह इस तरह के उद्देश्य (डीजे का जिक्र करते हुए) के लिए वाहन को तैयार कर सकता है। इसलिए ध्वनि प्रदूषण नियमों और मोटर वाहन अधिनियम के उल्लंघन को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की गई है।

