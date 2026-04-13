MP के ग्वालियर में इंस्पेक्टर ने विधवा 'फ्रेंड' से किया रेप, प्रेग्नेंट कर शादी से मुकरा

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में तैनात एक इंस्पेक्टर के खिलाफ विधवा ‘दोस्त’ से दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है। पीड़ित महिला विधवा है और 9 महीने की गर्भवती है। आरोपी इंस्पेक्टर पहले से ही शादीशुदा है और उसके दो बच्चे हैं।

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक पुलिस इंस्पेक्टर के द्वारा महिला के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। तिघरा पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में तैनात इंस्पेक्टर रूपेश शर्मा पर झांसी रोड थाना पुलिस ने रविवार देर रात दुष्कर्म की एफआईआर दर्ज की है।आरोपी इंस्पेक्टर शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं, जबकि पीड़ित महिला विधवा है और 9 महीने की गर्भवती है। महिला ने रात में थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराई है।

महिला ने बताया कि उसके पति की 6 साल पहले मौत हो चुकी है। उसका एक बच्चा भी है।इंस्पेक्टर रूपेश शर्मा से उसकी दोस्ती सोशल मीडिया पर हुई थी। इंस्पेक्टर ने शादी का वादा कर मेरे साथ संबंध बनाए। उसके बाद कई बार संबंध बनाए। जब महिला गर्भवती हो गई, तब उसने इंस्पेक्टर रूपेश पर शादी करने का दबाव बनाया। इस पर वह टालने लगा।महिला ने रूपेश के परिजनों से संपर्क किया, तब पता चला कि वह पहले से शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं।

सोशल मीडिया पर हुई थी दोस्ती पीड़ित महिला की इंस्पेक्टर रूपेश शर्मा से सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई थी। पीड़िता, आरोपी इंस्पेक्टर के साथ की एक महिला एसआई की दोस्त भी है और उसके ग्रुप से जुड़ी थी। यहीं से दोनों के बीच दोस्ती हुई। महिला ने जब शादी के लिए दबाव बनाया तो इंस्पेक्टर टालमटोल करने लगा। संदेह होने पर महिला ने उसके बारे में जानकारी जुटाई, जिसमें पता चला कि आरोपी पहले से शादीशुदा है।

पोल खुलने पर धमकाना शुरू कर दिया सच्चाई सामने आने के बाद महिला ने विरोध किया तो आरोपी ने उसे धमकाना शुरू कर दिया। इसके बाद महिला ने झांसी रोड थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दी। थाना प्रभारी ने मामले की जांच कर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया। जांच के बाद रविवार देर रात करीब 12 बजे आरोपी इंस्पेक्टर के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कर लिया गया। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है। पुलिस का कहना है पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

दो बच्चों का पिता है रूपेश शर्मा टीआई रूपेश शर्मा पुलिस परीक्षा में सब इंस्पेक्टर के पद पर चयनित हुए थे और हाल ही में प्रमोशन पाकर इंस्पेक्टर बने हैं। वर्तमान में वह पुलिस ट्रेनिंग स्कूल तिघरा में पदस्थ हैं। पीटीएस में पदस्थ कार्य इंस्पेक्टर पर दुष्कर्म की एफआईआर होते ही भोपाल तक हड़कंप मच गया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने ग्वालियर पुलिस और पीटीएस के अधिकारियों से घटनाक्रम की जानकारी ली। वहीं इस मामले में जब पीटीएस एसपी अखिलेश रैनवाल ने बताया कि ग्वालियर पुलिस की ओर से आधिकारिक जानकारी आना बाकी है। इस मामले की मौखिक जानकारी मिल गई है। विभागीय कार्रवाई की जाएगी। रूपेश शर्मा के बारे में बताया गया है कि वह पहले से दो बच्चों का पिता है। पीड़िता के भी पहले से एक बेटा है।पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह कहना है कि पीटीएस में पदस्थ कार्य निरीक्षक पर लिव-इन पार्टनर द्वारा दुष्कर्म की एफआईआर दर्ज कराई गई है। झांसी रोड थाने में एफआइआर दर्ज हुई है। जल्द ही गिरफ्तार कर लेंगे।