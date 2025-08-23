‘मैंने सुसाइड करने के…’; मुरैना SP से तंग आकर इंस्पेक्टर ने दिया इस्तीफा, MP पुलिस महकमे में भूचाल!

मध्य प्रदेश की मुरैना पुलिस लाइन में तैनात एक इंस्पेक्टर ने एसपी की लगातार कथित प्रताड़ना से तंग आकर इस्तीफा दे दिया। हालांकि उनका इस्तीफा अभी मंजूर नहीं हुआ है, लेकिन इंस्पेक्टर के इस्तीफे की इस खबर ने पूरे पुलिस महकमे में भूचाल जरूर ला दिया है।

मध्य प्रदेश के मुरैना से पुलिस महकमे में खलबली मचाने वाली खबर सामने आई है।मुरैना पुलिस लाइन में तैनात एक इंस्पेक्टर ने पुलिस अधीक्षक (एसपी) समीर सौरभ की लगातार कथित प्रताड़ना और अपमान से तंग आकर इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उनका इस्तीफा अभी मंजूर नहीं हुआ है, लेकिन इंस्पेक्टर के इस्तीफे की इस खबर ने पूरे पुलिस महकमे में भूचाल जरूर ला दिया है। उन्होंने कहा कि प्रताड़ना से बचने को सुसाइड करने के बजाय इस्तीफा दे दिया है।

इंस्पेक्टर रामबाबू यादव ने अपने इस्तीफे में भावुक स्वर में लिखा कि उन्होंने 37 साल तक पुलिस विभाग को खून-पसीना दिया। सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक की लंबी यात्रा मेहनत और लगन से पूरी की, लेकिन पिछले 10 महीनों से एसपी समीर सौरभ के आते ही उन्हें लगातार जलील और प्रताड़ित किया गया। इंस्पेक्टर रामबाबू यादव ने कहा कि 10 माह पहले थाने में हुई एक मौत के समय वो वहां मौजूद ही नहीं थे, फिर भी उन्हें आरोपी की तरह सजा दी गई। इसके बाद विभाग की नाक बचाने के लिए उन्होंने रिठौरा लूटकांड का खुलासा किया और जौरा डकैती कांड में दिन-रात मेहनत कर आरोपियों व हथियारों को बरामद किया। जब पूरी टीमें नाकाम हो गईं, तब मुझे जिम्मेदारी दी गई और मैंने कामयाबी हासिल की, लेकिन इन उपलब्धियों पर मुझे शाबाशी देने के बजाय अपमानित किया गया।

यादव ने कहा कि लगातार जलील करना किसी को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने जैसा है। मैंने 37 वर्ष तक ईमानदारी से सेवा दी है। मैं कायर नहीं हूं, इसलिए मैंने आत्महत्या करने के बजाय इस्तीफा देकर अपने और अपने परिवार की रक्षा करना ही उचित समझा।

एसपी समीर सौरभ ने कहा कि टीआई ने वीआरएस के लिए लेटर दिया है। यह बात सही है। एसपी ने टीआई को लेकर कहा कि वह अच्छा काम करते हैं। मैंने समय-समय पर उनका उत्साह भी बढ़ाया है। एसपी ने कहा कि जौरा केस में टीआई रामबाबू ने अच्छा काम किया है, लेकिन यह पूरी टीम का वर्क है। सभी लोग इसमें मिलकर काम कर रहे थे तो क्रेडिट भी पूरी टीम को जाना चाहिए। वह चाह रहे थे कि मैं उनके कहने पर दूसरी टीम का मनोबल गिरा दूं, यह कैसे संभव है। एसपी ने कहा कि अभी शनि मेले में उनकी ड्यूटी है। मेले के बाद उनको बुलाकर समझाएंगे।