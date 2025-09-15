mp police formed 3 teams to arrest expelled bjp leader in drug seizure in agar malwa district MP: ड्रग्स जब्ती में BJP से निकाले गए नेता को पकड़ने के लिए पुलिस ने बनाई 3 टीमें, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
MP: ड्रग्स जब्ती में BJP से निकाले गए नेता को पकड़ने के लिए पुलिस ने बनाई 3 टीमें

एमपी के आगर मालवा जिले में 5 करोड़ की ड्रग्स जब्त होने के बाद एक पूर्व भाजपा नेता को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने तीन टीमें बनाई हैं। फरार आरोपी राहुल अंजना पूर्व में भाजपा की तनोड़िया मंडल इकाई के उपाध्यक्ष थे। 

Krishna Bihari Singh पीटीआई, आगर मालवाMon, 15 Sep 2025 01:18 AM
मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में लगभग 5 करोड़ रुपये की ड्रग्स जब्त होने के बाद एक पूर्व भाजपा नेता को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने तीन टीमें बनाई हैं। एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि मामले के फरार आरोपी राहुल अंजना पूर्व में भाजपा की तनोड़िया मंडल इकाई के उपाध्यक्ष थे। ड्रग्स बरामदगी के मामले में केस दर्ज होने के बाद भाजपा ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया था।

पुलिस ने शुक्रवार को आगर मालवा में दो कारों से कम से कम 9.2 किलो केटामाइन (कीमत 4.62 करोड़ रुपये) 12.1 किलोग्राम अमोनियम क्लोराइड और 25 लाख रुपये मूल्य का 35 लीटर आइसोप्रोपिल अल्कोहल और 6 ग्राम मेफेड्रोन बरामद किया। इन ड्रग्स की कुल कीमत लगभग 5 करोड़ रुपये है।

पुलिस के मुताबिक, कार 30 वर्षीय राहुल चला रहा था। हालांकि वह भागने में कामयाब रहा जबकि पुलिस ने दो अन्य ईश्वर मालवीय (33) और दौलत सिंह अंजना (35) को दबोच लिया था। पुलिस अधीक्षक विनोद सिंह ने बताया कि राहुल की तलाश के लिए आगर के पुलिस अधीक्षक मोतीलाल कुशवाहा की अगुवाई में तीन टीमें गठित की गई हैं।

पुलिस सूत्रों की मानें तो राहुल के घर से कई दस्तावेज बरामद किए गए हैं। आरोपी पहले ट्यूबवेल बोरिंग कारोबार में कमीशन एजेंट के रूप में काम करता था। विशेषज्ञों ने बताया कि जब्त 9 किलोग्राम केटामाइन का इस्तेमाल 72 किलो एमडी बनाने में किया जा सकता है। इसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 350 करोड़ रुपये है।

ड्रग्स तस्करी में राहुल का नाम आने के बाद बीजेपी ने शनिवार को उसे पार्टी से निकाल दिया। बीजेपी के आगर मालवा जिला अध्यक्ष ओम मालवीय ने संवाददाताओं से कहा कि राहुल ने जो कुछ किया है, वह बहुत गलत है। पार्टी ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगी। पार्टी ड्रग्स के धंधे में शामिल आरोपियों पर सख्त ऐक्शन चाहती है। बताया जाता है कि राहुल की मां थाडोडा गांव की सरपंच हैं लेकिन पंचायत का सारा काम राहुल देखता था।

Madhya Pradesh News
