MP: ड्रग्स जब्ती में BJP से निकाले गए नेता को पकड़ने के लिए पुलिस ने बनाई 3 टीमें

मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में लगभग 5 करोड़ रुपये की ड्रग्स जब्त होने के बाद एक पूर्व भाजपा नेता को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने तीन टीमें बनाई हैं। एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि मामले के फरार आरोपी राहुल अंजना पूर्व में भाजपा की तनोड़िया मंडल इकाई के उपाध्यक्ष थे। ड्रग्स बरामदगी के मामले में केस दर्ज होने के बाद भाजपा ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया था।

पुलिस ने शुक्रवार को आगर मालवा में दो कारों से कम से कम 9.2 किलो केटामाइन (कीमत 4.62 करोड़ रुपये) 12.1 किलोग्राम अमोनियम क्लोराइड और 25 लाख रुपये मूल्य का 35 लीटर आइसोप्रोपिल अल्कोहल और 6 ग्राम मेफेड्रोन बरामद किया। इन ड्रग्स की कुल कीमत लगभग 5 करोड़ रुपये है।

पुलिस के मुताबिक, कार 30 वर्षीय राहुल चला रहा था। हालांकि वह भागने में कामयाब रहा जबकि पुलिस ने दो अन्य ईश्वर मालवीय (33) और दौलत सिंह अंजना (35) को दबोच लिया था। पुलिस अधीक्षक विनोद सिंह ने बताया कि राहुल की तलाश के लिए आगर के पुलिस अधीक्षक मोतीलाल कुशवाहा की अगुवाई में तीन टीमें गठित की गई हैं।

पुलिस सूत्रों की मानें तो राहुल के घर से कई दस्तावेज बरामद किए गए हैं। आरोपी पहले ट्यूबवेल बोरिंग कारोबार में कमीशन एजेंट के रूप में काम करता था। विशेषज्ञों ने बताया कि जब्त 9 किलोग्राम केटामाइन का इस्तेमाल 72 किलो एमडी बनाने में किया जा सकता है। इसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 350 करोड़ रुपये है।