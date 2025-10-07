पीड़िता ने दी मरने की धमकी तो MP में नेताजी पर 6 महीने बाद रेप की FIR

एमपी के सतना में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष सतीश शर्मा के खिलाफ एक महिला ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। महिला का आरोप है कि शर्मा ने उसके पति को नौकरी दिलाने का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण किया और सरकार का रौब दिखाकर उसे धमकाता रहा।

एमपी के सतना में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष सतीश शर्मा के खिलाफ एक महिला ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। महिला का आरोप है कि शर्मा ने उसके पति को नौकरी दिलाने का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण किया और सरकार का रौब दिखाकर उसे धमकाता रहा। कोलगवां थाना पुलिस ने छह महीने की जांच के बाद, और पीड़िता के एक वायरल वीडियो के दबाव में, रविवार देर रात यह FIR दर्ज की है।

क्या है पूरा मामला?

मामला इसी छह माह पुराना अप्रैल में सामने आया था, जब पीड़िता ने पहली बार कोलगवां थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। महिला ने आरोप लगाया था कि पूर्व जिला जिलाध्यक्ष सतीश शर्मा से उसकी जान-पहचान थी। शर्मा ने 2023 में उसके पति को नौकरी दिलाने का झांसा दिया और इसी बहाने घर आकर उसका यौन शोषण किया। महिला का आरोप है कि इसके बाद शर्मा उसे "मेरी सरकार है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता" कहकर लगातार धमकाता रहा।

वायरल वीडियो के बाद हरकत में आई पुलिस पीड़िता के अनुसार, अप्रैल में शिकायत दर्ज कराने के बावजूद पुलिस जांच के नाम पर मामले को लगातार टाल रही थी। इससे हताश होकर, तीन दिन पहले महिला ने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर जारी कर दिया। वीडियो में उसने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए और चेतावनी दी कि यदि सतीश शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज नहीं हुई तो वह आत्महत्या कर लेगी। यह वीडियो वायरल होते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने मामले में संज्ञान लिया और कोलगवां थाने को तत्काल FIR दर्ज करने के निर्देश दिए, जिसके बाद रविवार रात को मामला दर्ज किया गया है।

अप्रैल में ही पार्टी से निष्कासित हो चुके हैं शर्मा गौरतलब है कि अप्रैल 2024 में जब यह आरोप पहली बार सामने आए थे और कुछ कथित चैट वायरल हुए थे, तभी भाजपा ने कार्रवाई करते हुए पूर्व जिला सतीश शर्मा को पार्टी से निष्कासित कर दिया था और उनकी प्राथमिक सदस्यता भी समाप्त कर दी थी।

सफाई में क्या बोले पूर्व जिला अध्यक्ष सतीश शर्मा अपने बचाव में बीजेपी पूर्व जिला अध्यक्ष सतीश शर्मा ने कहा कि वर्ष 2023 में जब मैं जिला था तब पार्टी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महिला से मुलाकात हुई थी। बाद में महिला ने ऑपरेशन के लिए आर्थिक मदद मांगी थी, जिस पर उन्होंने अपने मित्र से 25 हजार रुपये उधार दिलाये थे। शर्मा का कहना है कि पैसे वापस मांगने पर महिला ने उन्हें फंसाने की धमकी दी थी।