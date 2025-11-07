Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़MP Police directs Bhagavad Gita sessions for constables under training
रामचरितमानस के बाद ट्रेनी कांस्टेबलों के लिए इस राज्य में रखा जाएगा गीता का पाठ, जारी हुआ आदेश

रामचरितमानस के बाद ट्रेनी कांस्टेबलों के लिए इस राज्य में रखा जाएगा गीता का पाठ, जारी हुआ आदेश

संक्षेप: एडीजी ने इस बारे में कहा, 'भगवद् गीता हमारा शाश्वत धर्मग्रंथ है। इसका नियमित पाठ निश्चित रूप से हमारे प्रशिक्षुओं को एक धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करेगा और उनका जीवन बेहतर होगा।'

Fri, 7 Nov 2025 01:28 PMSourabh Jain पीटीआई, भोपाल, मध्य प्रदेश
share Share
Follow Us on

मध्य प्रदेश में पुलिस प्रशिक्षण शाखा के सभी केंद्रों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने यहां मौजूद सभी रंगरूटों (प्रशिक्षु कांस्टेबलों) के लिए भगवद् गीता पाठ का सत्र आयोजित करें। इसकी वजह बताते हुए कहा गया है कि इससे उन्हें सही मार्ग पर चलते हुए जीवन जीने में मदद मिलेगी। इससे पहले पुलिस ट्रेनिंग विंग में रंगरूटों के लिए रामचरितमानस का सत्र आयोजित करने के लिए कहा गया था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

यह निर्देश अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण) राजा बाबू सिंह ने राज्य के सभी आठ पुलिस ट्रेनिंग स्कूल्स के अधीक्षकों को जारी किए हैं। इन प्रशिक्षण केंद्रों में नौ महीने तक चलने वाली कांस्टेबल ट्रेनिंग दी जाती है, और फिलहाल यहां इस साल जुलाई से लगभग 4,000 युवक-युवतियां इस कांस्टेबल प्रशिक्षण को ले रहे हैं।

इससे करीब पांच महीने पहले इन्हीं एडीजी सिंह ने यहां आयोजित प्रशिक्षण सत्र का उद्घाटन करते हुए इन संस्थानों में रामचरितमानस का पाठ करने का निर्देश दिया था और कहा था कि इससे उनमें (नए रंगरूटों में) अनुशासन आएगा। उन्होंने कहा था कि रामचरितमानस में भगवान राम के गुणों और उनके 14 साल के वनवास का वर्णन है। इससे जीवन को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है।

1994 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के अधिकारी राजा बाबू सिंह ने ही प्रशिक्षण विद्यालयों के निदेशकों से कहा कि यदि संभव हो तो, भगवान कृष्ण के पवित्र माह (अगहन कृष्ण) के दौरान भगवद् गीता के कम से कम एक अध्याय का पाठ अवश्य करवाएं। उन्होंने निर्देश दिया कि यह काम प्रशिक्षुओं के दैनिक ध्यान सत्र से ठीक पहले किया जा सकता है।

ट्रेनिंग स्कूल्स को दिए अपने संदेश में एडीजी ने कहा, 'भगवद् गीता हमारा शाश्वत धर्मग्रंथ है। इसका नियमित पाठ निश्चित रूप से हमारे प्रशिक्षुओं को एक धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करेगा और उनका जीवन बेहतर होगा।'

बता दें कि सिंह इससे पहले भी लोगों के बीच भगवद् गीता का प्रचार-प्रसार कर चुके हैं। अधिकारी ने इससे पहले 2019 के आसपास ग्वालियर रेंज के पुलिस प्रमुख के रूप में कार्य करते हुए इसी तरह का एक अभियान शुरू किया था और कई स्थानीय जेल कैदियों और अन्य लोगों को भगवद् गीता की प्रतियां वितरित की थीं।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
MP Police Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|