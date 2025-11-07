रामचरितमानस के बाद ट्रेनी कांस्टेबलों के लिए इस राज्य में रखा जाएगा गीता का पाठ, जारी हुआ आदेश

संक्षेप: एडीजी ने इस बारे में कहा, 'भगवद् गीता हमारा शाश्वत धर्मग्रंथ है। इसका नियमित पाठ निश्चित रूप से हमारे प्रशिक्षुओं को एक धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करेगा और उनका जीवन बेहतर होगा।'

मध्य प्रदेश में पुलिस प्रशिक्षण शाखा के सभी केंद्रों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने यहां मौजूद सभी रंगरूटों (प्रशिक्षु कांस्टेबलों) के लिए भगवद् गीता पाठ का सत्र आयोजित करें। इसकी वजह बताते हुए कहा गया है कि इससे उन्हें सही मार्ग पर चलते हुए जीवन जीने में मदद मिलेगी। इससे पहले पुलिस ट्रेनिंग विंग में रंगरूटों के लिए रामचरितमानस का सत्र आयोजित करने के लिए कहा गया था।

यह निर्देश अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण) राजा बाबू सिंह ने राज्य के सभी आठ पुलिस ट्रेनिंग स्कूल्स के अधीक्षकों को जारी किए हैं। इन प्रशिक्षण केंद्रों में नौ महीने तक चलने वाली कांस्टेबल ट्रेनिंग दी जाती है, और फिलहाल यहां इस साल जुलाई से लगभग 4,000 युवक-युवतियां इस कांस्टेबल प्रशिक्षण को ले रहे हैं।

इससे करीब पांच महीने पहले इन्हीं एडीजी सिंह ने यहां आयोजित प्रशिक्षण सत्र का उद्घाटन करते हुए इन संस्थानों में रामचरितमानस का पाठ करने का निर्देश दिया था और कहा था कि इससे उनमें (नए रंगरूटों में) अनुशासन आएगा। उन्होंने कहा था कि रामचरितमानस में भगवान राम के गुणों और उनके 14 साल के वनवास का वर्णन है। इससे जीवन को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है।

1994 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के अधिकारी राजा बाबू सिंह ने ही प्रशिक्षण विद्यालयों के निदेशकों से कहा कि यदि संभव हो तो, भगवान कृष्ण के पवित्र माह (अगहन कृष्ण) के दौरान भगवद् गीता के कम से कम एक अध्याय का पाठ अवश्य करवाएं। उन्होंने निर्देश दिया कि यह काम प्रशिक्षुओं के दैनिक ध्यान सत्र से ठीक पहले किया जा सकता है।

ट्रेनिंग स्कूल्स को दिए अपने संदेश में एडीजी ने कहा, 'भगवद् गीता हमारा शाश्वत धर्मग्रंथ है। इसका नियमित पाठ निश्चित रूप से हमारे प्रशिक्षुओं को एक धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करेगा और उनका जीवन बेहतर होगा।'