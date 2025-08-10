MP Police caught Rajasthan Maulana red handed with Hindu girl in hotel in Ujjain होटल के बंद कमरे में 'बहन' के साथ मौलाना, पुलिस ने पकड़ा तो बताया भाई; मोबाइल खोलते ही सामने आया 'राज', Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
होटल के बंद कमरे में 'बहन' के साथ मौलाना, पुलिस ने पकड़ा तो बताया भाई; मोबाइल खोलते ही सामने आया 'राज'

मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकाल मंदिर इलाके से चौंकाने वाला मामला सामने आया। सादिक उर्फ मौलाना नाम के एक युवत हिंदू युवती के साथ होटल के बंद कमरे से संदिग्ध परिस्थितियों में पकड़ा गया है।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, उज्जैनSun, 10 Aug 2025 05:10 PM
होटल के बंद कमरे में 'बहन' के साथ मौलाना, पुलिस ने पकड़ा तो बताया भाई; मोबाइल खोलते ही सामने आया 'राज'

मध्य प्रदेश के उज्जैन से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। राजस्थान के कोटा एक विशेष समुदाय के युवक सादिक उर्फ मौलाना को एक हिंदू युवती के साथ संदिग्ध परिस्थितियों में पकड़ा गया है। जानकारी के अनुसार, सादिक बिना आईडी प्रूफ के होटल में रुकना चाहता था और उसने कई होटलों में पूछताछ की। अंत में उसे महाकाल मार्ग के लोहे के पुल पर स्थित होटल डिमांड ने उसे बिना आईडी के कमरा दे दिया, जहां वह युवती के साथ ठहरा था।

और होटल पहुंचे हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता

तभी किसी ने इस बात की जानकारी हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं को दे दी। इसके बाद हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता तुरंत होटल पहुंचे और स्थानीय थाना पुलिस को मौके पर बुलाया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और बंद कमरे को खुलवाकर दोनों को पकड़ लिया। इसको बाद दोनों से पूछताछ की।

मौलाना ने खुद को बताया युवती का भाई

पुलिसिया पूछताछ में सादिक ने खुद को मौलाना और युवती का भाई बताया। लेकिन पुलिस को उसके दावे पर शक हुआ। इसके बाद पुलिस ने उसका मोबाइल चेक किया, तो होश ही उड़ गए। मौलाना के मोबाइल में युवती के साथ-साथ अन्य महिलाओं के अश्लील फोटो और वीडियो मिले। इसके बाद पुलिस ने मौलाना को हिरासत में लिया और थाने ले गई।

मौलाना से पुलिसिया पूछताछ जारी

पुलिस का कहना है कि मौलना से पूछताछ की जा रही है। फिलहाल उसके मोबाइल को जब्त कर लिया गया है। वहीं, युवती को वन स्टॉप सेंटर भेज दिया गया है। इसके अलावा होटल डिमांड के प्रबंधन द्वारा बिना आईडी प्रूफ कमरा देने के मामले की भी जांच की जा रही है।

हिन्दू जागरण मंच के महानगर संयोजक रीतेश माहेश्वरी का कहना है कि उज्जैन नगर के महाकाल क्षेत्र में ऐसी घटनाएं आम हो चुकी है। प्रशासन द्वारा होटल को लेकर सख्ती के बाद भी बिना आईडी प्रूफ के रूम उपलब्ध करना किसी बड़ी घटना को अंजाम देने जैसा है। उन्होंने आगे कहा कि सादिक मौलाना बिना आईडी प्रूफ दिए होटल में रुकना क्यों चाहता था, इसकी जांच पुलिस को करनी चाहिए।

रिपोर्ट- विजेन्द्र यादव

