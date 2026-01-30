तंत्र-मंत्र और 'इत्र' के जाल में छात्राओं को फंसाने की साजिश, पुलिस ने दबोचा 'तांत्रिक' आशिक

Hindustan Hindi News
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़MP Police Arrested Tantrik For Conspiracy to trap girl students in the trap of tantra mantra
संक्षेप:

मध्य प्रदेश के अशोकनगर कोतवाली पुलिस ने तंत्र क्रियाओं के माध्यम से स्कूली छात्राओं को प्रेमजाल में फंसाने की कोशिश करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है।

Jan 30, 2026 08:32 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, अशोकनगर
मध्य प्रदेश के अशोकनगर कोतवाली पुलिस ने तंत्र क्रियाओं के माध्यम से स्कूली छात्राओं को प्रेमजाल में फंसाने की कोशिश करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी छात्राओं का पीछा करता था और उन पर इत्र छिड़ककर उन्हें प्रभावित करने की कोशिश करता था।पुलिस ने युवक को सलूजा टावर के पास से पकड़ा और उसकी तलाशी में इत्र की शीशी और तंत्र क्रियाओं से संबंधित एक किताब बरामद की।

पुलिस के अनुसार आरोपी स्कूल से निकलने वाली छात्राओं का लगातार पीछा करता था।वह उनके साथ अश्लील हरकतें भी करता था और उन पर इत्र छिड़ककर उन्हें अपने प्रेमजाल में फंसाने की कोशिश करता था।जब स्कूल की बैन निकलती तो काफी दूर तक पीछा करता था।

छात्राओं के परिजनों ने इस संबंध में कोतवाली पुलिस को गुप्त सूचना दी थी। शिकायत में बताया गया था कि एक युवक पिछले तीन-चार दिनों से छात्राओं का पीछा कर रहा है।हालांकि शिकायत के समय तंत्र क्रियाओं का जिक्र नहीं किया गया था। शहर कोतवाल रविप्रताप सिंह चौहान ने बताया कि पुलिस ने सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए गुरुवार को आरोपी को हिरासत में लिया। तलाशी के दौरान आरोपी की जेब से एक इत्र की शीशी और तंत्र क्रियाओं की एक किताब मिली, जिससे उसके इरादों का खुलासा हुआ।

आरोपी की पहचान सावन निवासी विशाल रघुवंशी के रूप में हुई है।पुलिस ने आरोपी विशाल रघुवंशी के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की और उसे एसडीएम न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।युवक के बारे में पता चला है कि वह गले और हाथों में कई मालाएं पहनता था।स्थानीय लोगों का कहना है कि वह तंत्र क्रिया जैसे काम भी करता रहता था।

Madhya Pradesh Madhya Pradesh News
