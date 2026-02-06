भोपाल का साइको हमलावर पकड़ाया, 4 महिलाओं पर कर चुका था हमला;पुलिस ने रखा था 20 हजार का इनाम
भोपाल के अलग-अलग इलाकों में धारदार हथियार से महिलाओं पर हमला करने के आरोप में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, सड़कों पर अकेली चल रही महिलाओं पर हमले की चार अलग-अलग घटनाएं हुई थीं।
मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में पुलिस ने शहर के अलग-अलग इलाकों में राह चलती युवतियों पर धारदार हथियार से हमला करने वाले एक इनामी बदमाश को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इस आरोपी पर 20 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। मामले की जानकारी देते हुए अधिकारी ने बताया कि आरोपी 'सीरियल कटर' की तलाश में पुलिस ने लगभग 900 से ज्यादा सीसीटीवी की फुटेज खंगाली और लगभग 600 पुराने बदमाशों से पूछताछ की, इसके बाद लगभग 100 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, तब जाकर सफलता उनके हाथ लगी।
पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज से आरोपी की बाइक का नंबर मिल गया था। उसी के जरिए वह आरोपी तक पहुंच सकी। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (एसीपी) अवधेश गोस्वामी ने यहां संवाददाताओं को बताया कि आरोपी की पहचान सागर जिले के राहतगढ़ निवासी देवेन्द्र अहिरवार (37) के रूप में हुई है।
पुलिस ने उसे तीन दिन की रिमांड पर ले लिया है। पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार आरोपी की पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई थी। उन्होंने बताया कि आरोपी ने 29 जनवरी की रात पिपलानी क्षेत्र में राह चलती तीन महिलाओं और अयोध्या नगर क्षेत्र में एक लड़की पर पेपर कटर से हमला किया था।
अधिकारी ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद पिपलानी और अयोध्या नगर थाने में अलग-अलग चार मामले दर्ज किए गए थे। गोस्वामी ने बताया कि आरोपी आदतन बदमाश है और उसने भोपाल के अतिरिक्त सागर शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में ऐसी ही चार घटनाओं को भी अंजाम दिया था। हालांकि उन मामले का खुलासा नहीं हो सका था। जिसकी वजह से उसके हौंसले बुलंद हो गए थे और उसने भोपाल में भी युवतियों को कटर मारना शुरू कर दिया।
उन्होंने बताया कि आरोपी को पकड़ने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में अपराध शाखा की 40 टीमें बनाई गईं और लगभग 150 से अधिक पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों को सीसीटीवी फुटेज व तकनीकी सबूत जुटाने सहित अन्य कार्यों में लगाया गया।
अधिकारी ने बताया कि आरोपी भोपाल की घटना को अंजाम देकर पुलिस से बचने के लिए घर में छिप गया था लेकिन इसके बाद बुधवार की रात एकबार फिर जब वह वारदात की मंशा से निकला, तो पुलिस पहले से सड़कों पर मुस्तैद थी। इसी वजह से पुलिस टीम ने उसे बाइक नंबर के आधार पर घेराबंदी कर धर दबोचा। गोस्वामी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने गुरुवार को अयोध्या बायपास के छोला मंदिर क्षेत्र से आरोपी को पकड़ लिया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी देवेंद्र नशीले पदार्थों का सेवन भी करता था साथ ही अश्लील कंटेंट देखने का आदी भी था। उसने पूछताछ में नशा करने की बात स्वीकार की है। अधिकारी ने बताया कि मामले में आगे की जांच जारी है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।