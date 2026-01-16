MP पुलिस की बड़ी कार्रवाई, यहां पकड़ी गई MD ड्रग बनाने की फैक्ट्री; करोड़ों में कीमत

संक्षेप: मध्य प्रदेश पुलिस ने गुरुवार रात रतलाम में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने छापा मारकर एक अवैध फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए करोड़ों की कीमत की एमडी ड्रग जब्त की है। डेढ़ दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में पुलिस ने गुरुवार देर रात करीब ढाई बजे एमडी ड्रग बनाने की अवैध फैक्ट्री पर छापेमारी की है। इस दौरान मौके से 10 किलो से ज्यादा एमडी ड्रग, रॉ मटेरियल और बंदूक समेत दूसरे हथियार जब्त किए गए हैं। बताया जा रहा है कि यह मध्य प्रदेश का पहला ऐसा मामला है, जहां राज्य पुलिस ने एमडी ड्रग बनाने की फैक्ट्री पकड़ी है। इससे पहले एनसीबी (NCB) या अन्य केंद्रीय एजेंसियां कार्रवाई करती रही हैं। पुलिस ने 16 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस अधिकारी अभी मौके पर ही मौजूद हैं। जांच जारी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

पुलिस ने रतलाम जिले के चिकलाना गांव के कालूखेड़ा थाना क्षेत्र में चल रही नशे की अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। बताया जा रहा मकान में दिलावर खान पठान का परिवार रहता है। जिस जगह पुलिस ने दबिश दी है, वह दिलावर खान पठान का मकान है। दिलावर चिकलाना का रहने वाला है। इसका पूरा परिवार इसी परिसर में रहता है। कार्रवाई के दौरान घर के एक भी सदस्य को बाहर नहीं आने दिया गया है। मीडिया को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं है। जानकारी के अनुसार पुलिस को मौके से 10 किलो तैयार एमडी ड्रग के साथ भारी मात्रा में रॉ मटेरियल भी मिला है, जिससे नशा तैयार किया जा रहा था। पुलिस ने मौके से हथियार भी बरामद किए हैं, जिनमें 12 बोर की बंदूकें और जिंदा कारतूस शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक घरेलू बाजार में 10 किलो एमडी ड्रग की कीमत 20 से 50 करोड़ और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 100 से 200 करोड़ हो सकती है।

मिली जानकारी के अनुसार रतलाम एसपी अमित कुमार की विशेष टीमें पिछले तीन दिन से फैक्ट्री के आसपास की रेकी कर रही थीं। नशे की फैक्ट्री की सूचना मिलने पर गठित टीम एएसपी राकेश खाखा, ग्रामीण एएसपी विवेक कुमार लाल और जावरा एसडीओपी संदीप मालवीय पुलिस बल के साथ ग्राम चिकलाना पहुंचे और एक मकान पर दबिश दी, जहां ड्रग्स बनाई जा रही थी। कार्रवाई इतनी गोपनीय थी कि टीम में शामिल अधिकारियों के अलावा किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। फिलहाल एसपी अमित कुमार भोपाल में हैं ओर कार्रवाई का वह भोपाल से लागतात अपडेट ले रहे है।