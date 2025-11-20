अब हेलिकॉप्टर से भी जुड़ेंगे MP के ये शहर, PM श्री हेली पर्यटन सेवा शुरू, कितना किराया?
मध्यप्रदेश में आज से पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा की शुरुआत हो रही है, फिलहाल इसे 3 सेक्टर से जोड़ा जा रहा है। सप्ताह में 5 दिन तक हेलिकॉप्टर उड़ेंगे, जो एमपी के 3 सेक्टर वेलनेस, वाइल्ड लाइफ और धार्मिक स्थलों को जोड़ेंगे। फिलहाल अभी 4 बड़े शहर- भोपाल, इंदौर, उज्जैन,जबलपुर, 2 ज्योतिर्लिंग- महाकाल उज्जैन और ओंकारेश्वर खंडवा, 3 नेशनल पार्क- कान्हा, बांधवगढ़ और सतपुड़ा और 3 धार्मिक शहर- अमरकंटक, चित्रकूट-मैहर को जोड़ा गया है।
बुधवार और गुरुवार को उड़ान नहीं है। इसलिए आज ट्रायल हो रहा है। इस दिन सांसद, विधायक समेत अन्य जनप्रतिनिधि हेलिकॉप्टर में बैठेंगे, जबकि कल यानी शुक्रवार से हेलिकॉप्टर आम लोगों को लेकर उड़ान भरेगा। इसके तहत टूरिस्ट 3 टाइगर रिजर्व- कान्हा, बांधवगढ़-STR (सतपुड़ा टाइगर रिजर्व) के साथ ईको टूरिज्म सेक्टर और स्पिरिचुअल सेक्टर में हेलिकॉप्टर से जा सकेंगे। आसमान से सतपुड़ा की हरी-भरी वादियों, पहाड़ों और टाइगर रिजर्व के घने जंगलों का दृश्य पर्यटक लाइव देख पाएंगे।
मध्यप्रदेश के उज्जैन में भी इसकी शुरुआत ट्रायल 12.30 नागझरी से की जा रही है, www.flyola.in पर क्लिक करके टिकट की ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। 'पहले आओं, पहले पाओं' की तर्ज पर सीट मिलेगी, क्योंकि हेलिकॉप्टर 6 सीटर ही है। कहीं एक तो कहीं दो हेलिकॉप्टर भी उड़ेंगे। गौरतलब है की 1 नवंबर को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सेवा की औपचारिक शुरुआत कर दी थी, लेकिन नियमित उड़ानें 20 नवंबर से शुरू होगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मध्यप्रदेश के स्थापना दिवस कार्यक्रम में 20 नवंबर से हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत करने की बात कही थी, लेकिन शेड्यूल में आज का दिन शामिल नहीं है। इसलिए आम व्यक्तियों के लिए बुकिंग नहीं की गई है। सुरक्षा के पैमाने जानने के लिए जनप्रतिनिधियों को पहले भोपाल से पचमढ़ी, मढ़ई के लिए सांसद दर्शनसिंह चौधरी, राज्यसभा सांसद माया नारोलिया, विधायक ठाकुर दास नागवंशी, विजय पाल सिंह आदि ने सफर किया। बकायदा, इनका वजन कितना है? यह भी जांचा गया।
सुरक्षा का रखा गया ध्यान
नई हेलिकॉप्टर सेवा में शामिल सभी हेलिकॉप्टर डबल इंजन वाले हैं, यह सुनिश्चित किया गया है कि उसमें बैठे यात्री सुरक्षित रह सकें। इसका भी ध्यान रखा जा रहा है कि हेलीकॉप्टर में ज्यादा वजन न हो इसलिए छोटे-छोटे रूट्स बनाए गए हैं। ताकि इमरजेंसी लैंडिंग की सुविधा हो। यही बैकअप स्थान चिन्हित किए गए हैं,सफर एक साथ 6 यात्रियों के साथ पूरा किया जाएगा। इससे परिवार और छोटे ग्रुप आसानी से यात्रा कर सकेंगे। 5 दिन सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार, शनिवार और मंगलवार उड़ान रहेंगी वंही 2 दिन- बुधवार और गुरुवार को कोई उड़ान नहीं रहेंगी।
पीएमश्री पर्यटन हेलिकॉप्टर सेवा के लिए एमपी टूरिज्म बोर्ड के जरिए हेलीपेड तैयार किए गए हैं। ताकि, यहां से हेलिकॉप्टर टेक ऑफ और लैंड हो सके। पचमढ़ी में एक सप्ताह पहले ही हेलीपेड तैयार हो गया। ओंकारेश्वर, कान्हा, बांधवगढ़, अमरकंटक, चित्रकूट और मैहर में हेलीपेड बनाए गए। भोपाल, इंदौर और जबलपुर में एयरपोर्ट है, जबकि उज्जैन में हवाई पट्टी है। ऐसे में यहां कोई दिक्कत नहीं।
तीन सेक्टर में होंगी उड़ान, कितना होगा किराया?
यह उड़ान 3 सेक्टर में रहेगी जिसमे पहले सेक्टर में इंदौर, उज्जैन, ओंकारेश्वर सहित मांडू, महेश्वर, गांधीसागर, मंदसौर, नीमच, हनुमंतिया, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी, अलीराजपुर, रतलाम, झाबुआ, नलखेड़ा शामिल हैं। यानी, मालवा-निमाड़ का बेल्ट शामिल रहेगा। पहले फेज में इंदौर, उज्जैन और ओंकारेश्वर के बीच हेलिकॉप्टर की सप्ताह में 5 दिन नियमित उड़ान रहेगी। सबसे कम किराया 5 हजार तो सबसे ज्यादा साढ़े 6 हजार रुपए है।
दूसरे सेक्टर में भोपाल, मढ़ई, पचमढ़ी, तामिया, छिंदवाड़ा, सांची, इंदौर, दतिया, दमोह, ग्वालियर, शिवपुरी, कूनो, ओरछा, गुना, राजगढ़, सागर, नर्मदापुरम, बैतूल, टीकमगढ़ शामिल हैं। पहले फेज में भोपाल, पचमढ़ी और मढ़ई के बीच उड़ान रहेगी। भोपाल से पचमढ़ी की दूरी 1.10 घंटे में और पचमढ़ी से मढ़ई की दूरी सिर्फ 20 मिनट में तय होगी। यहां दो तरह की उड़ानें रहेंगी। पहली डायरेक्ट और दूसरी कनेक्टिंग। कलेक्टिंग भोपाल से पचमढ़ी के बीच ही होगी। न्यूनतम 3 हजार और अधिकतम 5 हजार रुपए किराया रहेगा।
सेक्टर 3 में दो नेशनल पार्क के साथ इसमें जबलपुर, बांधवगढ़, कान्हा, चित्रकूट, सरसी, परसुली, मैहर, सतना, पन्ना, खजुराहो, कटनी, रीवा, सिंगरौली, अमरकंटक, सिवनी, सीधी, मंडला, पेंच, डिंडौरी शामिल हैं। फस्ट फेज में जबलपुर, मैहर, चित्रकूट, कान्हा, बांधवगढ़, अमरकंटक शामिल हैं। दो नेशनल पार्क- कान्हा और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हेलिकॉप्टर के जरिए पहुंच सकेंगे तो अमरकंटक, चित्रकूट और मैहर जैसे धार्मिक स्थलों पर भी उड़कर आ-जा सकेंगे। सबसे कम किराया मैहर से चित्रकूट का है। वहीं, सबसे ज्यादा 6250 रुपए किराया जबलपुर से कान्हा पार्क तक लगेगा।