Mon, Dec 08, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़mp plane crash training aircraft collided with high tension line some injured in seoni
एमपी के सिवनी में ट्रेनी विमान क्रैश; हाईवोल्टेज तार से टकराया, पायलट समेत दो घायल

एमपी के सिवनी में ट्रेनी विमान क्रैश; हाईवोल्टेज तार से टकराया, पायलट समेत दो घायल

संक्षेप:

मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में एक ट्रेनी विमान क्रैश हो गया है। रेडबर्ड एविएशन कंपनी का ट्रेनिंग विमान शाम को लड़खड़ाते हुए अचानक नीचे आया और हाई वोल्टेज तार से टकराकर गिर गया। हादसे में दो लोग घायल हुए हैं।

Dec 08, 2025 10:37 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, सिवनी
share

मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में एक बड़ा हादसा हुआ है। कुरई ब्लॉक स्थित गोपालगंज के पास आमगांव में एक ट्रेनी विमान क्रैश हो गया है। ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यह विमान रेडबर्ड एविएशन कंपनी का बताया जाता है। यह विमान शाम को लड़खड़ाते हुए अचानक नीचे आया और हाई वोल्टेज तार से टकराकर गिर गया। हादसे में दो लोग घायल भी हुए हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

टकराते ही निकली चिंगारियां

हादसा शाम को लगभग 6:30 बजे हुआ। लोगों ने बताया कि उड़ान अभ्यास के दौरान विमान अचानक लड़खड़ाने लगा। विमान 33 केवी हाई वोल्टेज तार से टकरा गया। इसके बाद जोरदार आवाज हुई। हादसे के बाद अफरा-तफरी मच गई। विमान के डैने बिजली के तार से टकरा गए। टकराते ही चिंगारियां निकलीं।

पहले दो बार पलट चुके हैं विमान

स्थानीय लोगों ने बताया कि इससे पहले भी दो बार ट्रेनी विमान रनवे पर दौड़ते हुए पलट चुके हैं। लोगों का कहना है कि 33 केवी हाई वोल्टेज लाइन के आसपास विमान संचालन करना बड़े हादसे को जन्म दे सकता है।

…तो हो सकता था बड़ा हादसा

हादसे के बाद लोगों ने पायलट और उसके साथ ट्रेनिंग कर रहे शख्स को विमान से बाहर निकाला। दोनों को आनन-फानन में सुरक्षित जगह ले जाया गया। बाद में उनको अस्पताल पहुंचाया गया। सूकतरा गांव के लोगों ने बताया कि यदि विमान का संपर्क कुछ सेकंड और हाई वोल्टेज तार से बना रहता तो स्थिति भयावह हो सकती थी।

पायलट और ट्रेनी को मामूली चोटें

रेडबर्ड मैनेजमेंट की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि प्लेन में सवार इंस्ट्रक्टर और ट्रेनी को मामूली चोटें आई हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। विजली विभाग के कर्मचारियों ने मोर्चा संभाला और आपूर्ति बंद कर के तारों को ठीक करना शुरू किया। विमान का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है।

रिपोर्ट- विजेंद्र

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|