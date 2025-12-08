एमपी के सिवनी में ट्रेनी विमान क्रैश; हाईवोल्टेज तार से टकराया, पायलट समेत दो घायल
मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में एक ट्रेनी विमान क्रैश हो गया है। रेडबर्ड एविएशन कंपनी का ट्रेनिंग विमान शाम को लड़खड़ाते हुए अचानक नीचे आया और हाई वोल्टेज तार से टकराकर गिर गया। हादसे में दो लोग घायल हुए हैं।
मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में एक बड़ा हादसा हुआ है। कुरई ब्लॉक स्थित गोपालगंज के पास आमगांव में एक ट्रेनी विमान क्रैश हो गया है। ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यह विमान रेडबर्ड एविएशन कंपनी का बताया जाता है। यह विमान शाम को लड़खड़ाते हुए अचानक नीचे आया और हाई वोल्टेज तार से टकराकर गिर गया। हादसे में दो लोग घायल भी हुए हैं।
टकराते ही निकली चिंगारियां
हादसा शाम को लगभग 6:30 बजे हुआ। लोगों ने बताया कि उड़ान अभ्यास के दौरान विमान अचानक लड़खड़ाने लगा। विमान 33 केवी हाई वोल्टेज तार से टकरा गया। इसके बाद जोरदार आवाज हुई। हादसे के बाद अफरा-तफरी मच गई। विमान के डैने बिजली के तार से टकरा गए। टकराते ही चिंगारियां निकलीं।
पहले दो बार पलट चुके हैं विमान
स्थानीय लोगों ने बताया कि इससे पहले भी दो बार ट्रेनी विमान रनवे पर दौड़ते हुए पलट चुके हैं। लोगों का कहना है कि 33 केवी हाई वोल्टेज लाइन के आसपास विमान संचालन करना बड़े हादसे को जन्म दे सकता है।
…तो हो सकता था बड़ा हादसा
हादसे के बाद लोगों ने पायलट और उसके साथ ट्रेनिंग कर रहे शख्स को विमान से बाहर निकाला। दोनों को आनन-फानन में सुरक्षित जगह ले जाया गया। बाद में उनको अस्पताल पहुंचाया गया। सूकतरा गांव के लोगों ने बताया कि यदि विमान का संपर्क कुछ सेकंड और हाई वोल्टेज तार से बना रहता तो स्थिति भयावह हो सकती थी।
पायलट और ट्रेनी को मामूली चोटें
रेडबर्ड मैनेजमेंट की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि प्लेन में सवार इंस्ट्रक्टर और ट्रेनी को मामूली चोटें आई हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। विजली विभाग के कर्मचारियों ने मोर्चा संभाला और आपूर्ति बंद कर के तारों को ठीक करना शुरू किया। विमान का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है।