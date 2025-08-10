बारिश के लिए अजब-गजब टोटके! गांव के पटेल को गधे पर उल्टा बैठाया, लगवाए श्मशान घाट के चक्कर

मध्य प्रदेश के उज्जैन में अच्छी बारिश को लेकर टोने टोटके किए जा रहे हैं। जिले के उन्हेल में शनिवार देर रात गांव के पटेल को गधे पर उल्टा बैठकर श्मशान तक चक्कर लगवाए गए।

मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में अच्छी बारिश की कामना के लिए टोने-टोटके किए जा रहे हैं। एक दिन पहले मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने महाकाल मंदिर में बारिश के लिए पूजा-अर्चना की थी। वहीं, उज्जैन के उन्हेल गांव में शनिवार देर रात ग्राम पटेल को गधे पर उल्टा बिठाकर श्मशान घाट के चक्कर लगवाए गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं, मंदसौर जिले में भी अच्छी बारिश के लिए गधों को गुलाब जामुन खिलाने की परंपरा है। ग्रामीणों का मानना है कि इससे इंद्र देव प्रसन्न होकर बारिश करते हैं।

बारिश नहीं होने से किसान परेशान बता दें कि उज्जैन में अभी तक पर्याप्त बारिश नहीं हुई है, जिसके चलते ऐसे टोटके अपनाए जा रहे हैं। नागदा तहसील के उन्हेल गांव में धाकड़ समाज ने पुराने टोटकों को दोहराया, जिसमें पटेल को आधी रात में गधे पर उल्टा बिठाकर श्मशान घाट के चक्कर लगवाए गए। मालवा क्षेत्र में बारिश की कमी से नदियां और तालाब सूखे पड़े हैं, और सावन माह तक भी पर्याप्त बारिश नहीं होने से किसान चिंतित हैं।

बारिश को लेकर सीएम ने की पर्जन्य अनुष्ठान इन सब के बीच शनिवार को मुख्यमंत्री ने उज्जैन में महाकाल मंदिर में पर्जन्य अनुष्ठान में हिस्सा लिया और अच्छी बारिश की कामना की। मुख्यमंत्री ने सावन पूर्णिमा और रक्षाबंधन के अवसर पर अपनी पत्नी के साथ महाकाल मंदिर में दर्शन कर विधिवत पूजा-अर्चना की। इस दौरान 66 पंडितों ने मंत्रोच्चार के साथ महारुद्र अनुष्ठान किया, जिसका नेतृत्व पंडित घनश्याम शर्मा ने किया। कलेक्टर और महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष रौशन कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री को शाल, श्रीफल और प्रसाद भेंटकर सम्मानित किया।

गधों को गुलाब जामुन खिलाने की परंपरा मंदसौर जिले में गधों को गुलाब जामुन खिलाने की परंपरा है, हालांकि इस बार वहां अच्छी बारिश होने के कारण यह टोटका नहीं किया गया। फिर भी, सोशल मीडिया पर गधों को गुलाब जामुन खिलाने का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। दूसरी ओर उन्हेल में धाकड़ समाज ने पुरानी परंपरा को निभाते हुए पटेल लखन पटेल को गधे पर उल्टा बिठाकर श्मशान के सात चक्कर लगवाए। लखन पटेल ने भी इस परंपरा को उत्साहपूर्वक निभाया, जिसमें टोटके से पहले पूजा-पाठ की गई और फिर समाज के लोगों ने उन्हें उल्टा घुमाया।