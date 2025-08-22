MP : तेज बुखार से हो गई थी मरीज की मौत, फर्जी डॉक्टर पर 15 महीने बाद केस दर्ज

मध्य प्रदेश के इंदौर में तेज बुखार से एक मरीज की मौत को सालभर से भी ज्यादा समय बीतने के बाद अब एलोपैथी के कथित फर्जी डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आरोपी डॉक्टर के पास एलोपैथी से इलाज के लिए कोई डिग्री नहीं है।

मध्य प्रदेश के इंदौर में तेज बुखार के 41 वर्षीय मरीज की मौत को सालभर से भी ज्यादा समय बीतने के बाद एलोपैथी के कथित फर्जी डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने शुक्रवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी डॉक्टर के पास एलोपैथी से इलाज करने के लिए कोई डिग्री नहीं है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. माधव प्रसाद हसानी ने बताया कि इंदौर की रहने वाली आरती पलवार ने 'जन सुनवाई' में इस संबंध में शिकायत की थी कि एलोपैथी के कथित फर्जी डॉक्टर प्रदीप पटेल के इलाज से उसके पति श्याम पलवार की 22 मई 2024 को मौत हो गई थी। मौत के वक्त श्याम पलवार की उम्र 41 साल थी।

रजिस्टर्ड नहीं है फर्जी डॉक्टर का क्लीनिक सीएमएचओ के अनुसार, महिला की ओर से की गई शिकायत पर जांच में पाया गया कि हवा बंगला क्षेत्र में चल रहा पटेल का क्लीनिक नियम-कायदों के मुताबिक रजिस्टर्ड नहीं है। इसके साथ ही उसके पास एलोपैथिक पद्धति से इलाज करने के लिए भी कोई वैधानिक डिग्री भी नहीं है।

हसानी ने बताया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर फर्जी डॉक्टर के खिलाफ मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम 1987 और मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा संस्था (नियंत्रण) अधिनियम 1973 के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है।