MP के अस्पताल में तंत्र-मंत्र से इलाज, गर्भवती महिला के साथ झाड़-फूंक का ड्रामा

पन्ना जिला चिकित्सालय मरीजों के इलाज और जीवन रक्षा का केंद्र माना जाता है, वहीं एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है। अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर के ठीक सामने एक गर्भवती महिला का इलाज करने के बजाय, उसके परिजन एक तांत्रिक से झाड़-फूंक करवाते रहे। यह सब अस्पताल परिसर के अंदर हुआ और वहां मौजूद स्वास्थ्यकर्मी व अन्य लोग मूकदर्शक बने रहे।

जानकारी के मुताबिक, एक गर्भवती महिला को इलाज के लिए पन्ना जिला अस्पताल लाया गया था। दर्द से कराह रही महिला के परिजनों ने डॉक्टरों पर भरोसा करने की बजाय, एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर के सामने ही अपनी 'तांत्रिक क्रिया' शुरू कर दी। तांत्रिक ने एक नाबालिग बच्ची के हाथों में नारियल पकड़ाया और जोर-जोर से मंत्रों का उच्चारण करने लगा। वह गर्भवती महिला पर अजीबोगरीब क्रियाएं करता रहा और नाबालिक को नारियल पकड़वाकर सिर में पानी की बोतल रखकर गर्भवती महिला के चक्कर कटवाता रहा।

यह सब घंटों तक चलता रहा और वहां मौजूद महिला के परिजन और अन्य लोग सिर्फ तमाशा देखते रहे। किसी ने भी इस अंधविश्वास को रोकने की कोशिश नहीं की। यह घटना अस्पताल प्रशासन की लापरवाही पर भी सवाल खड़े करती है। अस्पताल परिसर के अंदर इस तरह की अवैज्ञानिक और खतरनाक गतिविधियों का होना गंभीर चिंता का विषय है। इससे न सिर्फ मरीज की जान खतरे में पड़ सकती है, बल्कि यह समाज में फैले अंधविश्वास को भी बढ़ावा देता है।