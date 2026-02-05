MP में मौत बनकर टूटी मधुमक्खियां, एक की मौत; ऐसे बची 20 बच्चों की जान
मध्य प्रदेश के नीमच जिले के रणपुर गांव में बुधवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां मधुमक्खियों के हमले में मिड डे मील कार्यक्रम से जुड़ी एक महिला की मौत हो गई।
मध्य प्रदेश के नीमच जिले के रणपुर गांव में बुधवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां मधुमक्खियों के हमले में मिड डे मील कार्यक्रम से जुड़ी एक महिला की मौत हो गई। 40 साल की कंचन बाई मेघवाल, जो 'जय माता दी' स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष थीं, आंगनवाड़ी भवन के पास लगे हैंडपंप पर कपड़े धो रही थीं। तभी अचानक मधुमक्खियों के झुंड ने उन पर हमला कर दिया। घबराहट में वह पास के आंगनवाड़ी भवन की ओर भागीं, जिससे मधुमक्खियों का पूरा झुंड भी उनके पीछे-पीछे इमारत के भीतर घुस गया।
शिक्षकों की सूझबूझ से बची 20 बच्चों की जान
जिस समय मधुमक्खियां इमारत के अंदर घुसीं, वहां प्राइमरी स्कूल की कक्षाएं चल रही थीं क्योंकि स्कूल की अपनी पुरानी इमारत जर्जर होने के कारण बच्चे वहीं पढ़ रहे थे। कमरे में करीब 20 मासूम बच्चे मौजूद थे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वहां तैनात शिक्षकों मंगला मालवीय, गुणसागर जैन और कमला ने गजब की फुर्ती और सूझबूझ दिखाई। उन्होंने तुरंत सभी बच्चों को चटाई और तिरपाल की चादरों से ढंक दिया। शिक्षकों ने तब तक बच्चों को सुरक्षित घेरे में रखा जब तक कि मधुमक्खियों का झुंड वहां से चला नहीं गया। इस बहादुरी भरे कदम की वजह से एक भी बच्चा घायल नहीं हुआ।
परिवार की इकलौती सहारा थी कंचन बाई
हादसे के बाद कंचन बाई को उनके घर ले जाया गया, लेकिन शरीर पर मधुमक्खियों के कई डंक होने के कारण उनकी हालत बिगड़ने लगी और उन्होंने दम तोड़ दिया। महिला एवं बाल विकास विभाग की कार्यक्रम अधिकारी अंकिता पंड्या ने बताया कि कंचन बाई अपने परिवार की इकलौती कमाऊ सदस्य थीं। उनके पति शिवलाल लकवाग्रस्त हैं और उनके तीन बच्चे हैं। इस घटना के बाद से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है और ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार के लिए आर्थिक सहायता की मांग की है।
प्रशासनिक कार्रवाई और ग्रामीणों की मांग
ग्रामीणों का कहना है कि मधुमक्खियों का छत्ता बस्ती के एकमात्र हैंडपंप के पास ही लगा था, जिससे वहां हमेशा खतरा बना रहता था। एसपी अंकित जायसवाल ने बताया कि पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज कर शव परिजनों को सौंप दिया है। जिला प्रशासन ने अब वन विभाग और पंचायत के साथ समन्वय स्थापित किया है ताकि संवेदनशील इलाकों और सार्वजनिक स्थानों से मधुमक्खियों के छत्तों को सुरक्षित रूप से हटाया जा सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।
