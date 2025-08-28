OBC आरक्षण पर सियासत तेज, मोहन यादव ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, पर कांग्रेस को ऐतराज

पिछले 6 वर्षों से एमपीपीएससी की ओर से ओबीसी आरक्षण विभाग पर हाईकोर्ट में इसको लेकर याचिकाएं दाखिल हुईं। इन याचिकाओं में तर्क था कि आरक्षण की कुल सीमा 50% से अधिक हो जाएगी, जो सुप्रीम कोर्ट की इंदिरा साहनी (मंडल आयोग केस, 1992) में तय की गई सीमा का उल्लंघन है।

मध्य प्रदेश मे 27% OBC आरक्षण को लेकर गुरूवार सीएम डॉ मोहन यादव ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सीएम इस मामले को लेकर चर्चा के लिए बैठक में विपक्ष के नेताओं जीतू पटवारी,उमंग सिंघार, सहित दोनो दलों के वकील,सपा, बसपा अध्यक्ष को शामिल होने के लिए आमंत्रण दिया गया है। हालांकि आरक्षण को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि हम पहले से ही राजी है, किस बात की बैठक कर रहे हैं,बुलाया है तो जाएंगे। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कटाक्ष करते हुए सोशल मीडिया x पर लिखा की सरकार अपने ही बने जाल में फंस रही है। सर्वदलीय बैठक बुलाना जनता को गुमराह करने का षड्यंत्र है।

पिछले 6 वर्षों से एमपीपीएससी की ओर से ओबीसी आरक्षण विभाग पर हाईकोर्ट में इसको लेकर याचिकाएं दाखिल हुईं। इन याचिकाओं में तर्क था कि आरक्षण की कुल सीमा 50% से अधिक हो जाएगी, जो सुप्रीम कोर्ट की इंदिरा साहनी (मंडल आयोग केस, 1992) में तय की गई सीमा का उल्लंघन है।

मई 2020 में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया में 27% ओबीसी आरक्षण लागू करने पर स्टे आदेश दे दिया था। इससे एमपीपीएससी और शिक्षकों की भर्ती समेत कई नियुक्तियां अटक गईं। 2019 से लेकर 2025 तक 27% ओबीसी आरक्षण का लाभ पिछड़े वर्ग को नहीं मिल पाया है। लाखों अभ्यर्थी पहले से चयनित हो चुके हैं। सिर्फ उन्हें नियुक्ति पत्र यह कहकर नहीं दिए जा रहे हैं कि इनकी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं। जबकि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कई बार यह कह चुके हैं कि कोर्ट की ओर से कोई रोक नहीं है। आप करना चाहें तो कर सकते हैं।

बैठक में यह नेता होंगे शामिल गुरूवार मुख्यमंत्री निवास पर हो रही सर्वदलीय बैठक में सीएम डॉ. मोहन यादव के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. मनोज यादव और बसपा प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पिप्पल सहित विभिन्न दलों के प्रमुख नेता शामिल होंगे।

कमलनाथ सरकार लाई थी अध्यादेश जानकारी के अनुसार साल 2019 में तत्कालीन कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने का निर्णय लिया था। सरकार का तर्क था कि मध्यप्रदेश की आबादी में ओबीसी की हिस्सेदारी करीब 48% है, इसलिए 27% आरक्षण न्यायसंगत है। कमलनाथ सरकार विधानसभा में 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर अध्यादेश विधानसभा में लेकर आई।

एमपीपीएससी ने माफी मांगी और एफिडेविट वापस लेने की मांग मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को दाखिल अर्जी में कहा कि 19 अगस्त को दाखिल किए गए अपने काउंटर एफिडेविट को वापस लेने की मांग की ओर एफिडेविट में कहा गया था कि 27% आरक्षण की मांग वाली याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं है। इसलिए खारिज होना चाहिए। इस पर आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी है। इस पर आयोग का कहना है कि औपचारिक पैराग्राफ से जुड़ी कुछ त्रुटियां रह गई थीं। इन त्रुटियों को सुधारकर संशोधित एफिडेविट दाखिल करने की अनुमति मांगी गई है ओर कहा गया है कि यह एफिडेविट गलती से पेश हो गया था इसलिए उसे वापस लेने और नया एफिडेविट दाखिल करने की अनुमति दी जाए।

ओबीसी आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कटाक्ष किया है। उन्होंने X पर लिखा है कि ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर प्रदेश सरकार बार-बार अपने ही बुने जाल में फंस रही है। सर्वदलीय बैठक बुलाना भी जनता को गुमराह करने का षड्यंत्र है। जब कांग्रेस सरकार पहले ही 27% आरक्षण लागू कर चुकी है, तो सर्वदलीय बैठक की जरूरत ही क्यों? यह साफ है कि सरकार ओबीसी समाज को बरगलाने और भ्रमित करने की कोशिश कर रही है।

कमलनाथ का कहना है कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने सभी प्रक्रियाएं पूरी कर कानून बनाकर ओबीसी को 27% आरक्षण लागू किया था। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट कई बार साफ कर चुके हैं कि इस पर कोई रोक नहीं है। फिर भी वर्तमान सरकार लगातार नए प्रपंच रचकर आरक्षण प्रक्रिया को उलझा रही है।

कमलनाथ ने कहा कि एमपी पीएससी के अध्यक्ष, सदस्य और सचिव के तौर पर भी राज्य प्रशासनिक सेवा या आईएएस अधिकारी की नियुक्ति सरकार ही करती है। आयोग का शपथ पत्र सरकार की मंशा से अलग है, ओर महज एक मजाक है। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की तरह राज्य सरकार भी सुप्रीम कोर्ट से अपने पुराने षड्यंत्रों के लिए माफी मांगे और तत्काल प्रभाव से कांग्रेस सरकार द्वारा दिए गए 27% ओबीसी आरक्षण को लागू करे। ओबीसी समाज को ठगने और बहकाने की हरकतें अब और नहीं चलेंगी।

मोहन सरकार चाहती है समाधान ओबीसी महासभा के वकील वरुण ठाकुर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट आयोग को नया एफिडेविट दाखिल करने की मंजूरी दे सकता है। इस मामले की योजना सनी 23 सितंबर से शुरू होगी।कानूनी विशेषज्ञ कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकायें लंबित है आरक्षण बढ़ाने की पर फैसला वही करेगा

मामले को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का कहना है कि सरकार ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने में पूरी तरह नाकाम रही है।सरकार जानबूझकर इसमें अवरोध के लिए कानूनी जटिलताओं को बढ़ावा दे रही है। सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगना दिखता है कि सरकार ने कैसे संवैधानिक अधिकारों को लेकर छल कपट और झूठा दांव खेला था। सच की ताकत से दबाव में सरकार ने अपनी रणनीति से पलटी मारी है।

प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि सरकार और पार्टी का रुख साफ है हम ओबीसी को 27% आरक्षण देना चाहते हैं,इसके लिए हमने सबको चर्चा के लिए बुलाया है। कांग्रेस भी कहती है कि वह 27% आरक्षण चाहती है। जब पक्ष और विपक्ष दोनों सहमत हैं तो मिलकर इसका समाधान निकालना चाहिए।