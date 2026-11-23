प्रेमी संग मिल पति का कत्ल, एमपी पुलिस से तलाश की गुहार, कैसे खुला दफन लाश का राज?
एमपी के बैतूल में एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी और शव जंगल में रेत में दफना दिया। गुमराह करने के लिए उसने गुमशुदगी की झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई लेकिन उसकी पोल खुल गई।
मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र में एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। आरोपी पत्नी ने पुलिस को गुमराह करने के लिए थाने में पति के लापता होने की झूठी रिपोर्ट भी दर्ज करा दी। जांच के दौरान पुलिस को कुछ शक हुआ तो उसने शिकायतकर्ता पत्नी और उसके प्रेमी से सख्ती से पूछताछ की। इस पर दोनों टूट गए और हत्या की बात कबूल कर ली। 22 नवंबर को डॉग स्क्वॉड और फोरेंसिक टीम की मदद से ताकू मिलिट्री रेंज के जंगल में रेत के नीचे दफन पति की लाश बरामद कर ली गई।
जांच के दौरान गहराया पत्नी और उसके प्रेमी पर शक
पुलिस की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक, 20 नवंबर 2026 को ग्राम खापा निवासी सागर यादव शाहपुर थाने पहुंची और पति संदीप यादव के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर संदीप की तलाश शुरू की। शुरुआत में मामला सामान्य गुमशुदगी का लग रहा था, लेकिन जांच के दौरान कुछ ऐसी बातें सामने आईं, जिससे पुलिस का शक पत्नी सागर यादव और उसके प्रेमी ओमप्रकाश यादव पर गहरा गया।
गुमशुदगी के मामले को हत्या में बदला
शक होने पर पुलिस ने पत्नी और उसके प्रेमी दोनों की गतिविधियों से जुड़े तथ्यों की जांच शुरू की। पूछताछ और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर पति संदीप की हत्या में पत्नी और उसके प्रेमी की भूमिका के संकेत मिले। इसके बाद पुलिस ने गुमशुदगी के मामले को हत्या के केस में बदलते हुए जांच को आगे बढ़ाया। पुलिस ने जब सख्ती की तो दोनों ही टूट गए और हत्या की बात कबूल कर ली। 22 नवंबर को पुलिस आरोपियों की निशानदेही पर ताकू मिलिट्री रेंज के जंगल में शव की तलाश के लिए पहुंची।
ऐसे खुला दफन लाश का राज; 3 किमी दूर गया डॉग
लाश की तलाश के दौरान भी आरोपियों ने पुलिस को गुमराह किया। इसके बाद थाना प्रभारी नीरज पाल ने फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वॉड को मौके पर बुलाया। डॉगी को मृतक की चप्पल और कपड़ों की गंध सेंट कराई गई। इसके बाद डॉग मुख्य सड़क से करीब 3 किलोमीटर जंगल में गया और एक नाले के पास पहुंच गया। उसने वहां डॉग स्क्वॉड को लाश के दबा होने का सुराग दिया। इसके बाद बताए गहराई से छानबीन की गई तो जमीन में लाश दबे होने के संकेत मिले।
खोदाई में मिली लाश
इसके बाद तहसीलदार इटारसी और थाना प्रभारी केसला की मौजूदगी में मौके पर खोदाई कराई गई। इसके बाद रेत के नीचे संदीप यादव की लाश बरामद हो गई। इससे हत्याकांड का खुलासा हो गया। लाश बरामद होने के बाद अपराध क्रमांक 529/2026 में धारा 140(3) बीएनएस के साथ धारा 103(1) और 238 भी लगाई गई। पुलिस ने आरोपी पत्नी और प्रेमी ओमप्रकाश यादव के कब्जे से घटना में इस्तेमाल मोटरसाइकिल और वारदात के दौरान पहने कपड़े जब्त किए हैं।
हत्या कर ताकू मिलिट्री रेंज के जंगल में दफनाई लाश
पुलिस अब वारदात से जुड़े अन्य सबूत जुटा रही है। हत्या में दोनों की भूमिका की जांच जारी है। शाहपुर का यह मामला केवल एक ब्लाइंड मर्डर का खुलासा नहीं वरन गुमशुदगी की शिकायत के पीछे छिपी खौफनाक कत्ल की वारदात की कहानी है। पत्नी सागर यादव ने बताया कि उसने प्रेमी ओमप्रकाश के साथ मिलकर पति संदीप यादव की हत्या की और लाश को ताकू मिलिट्री रेंज के जंगल में नाले के पास रेत में दफना दिया।
रिपोर्ट- विजेंद्र
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।