बेटी को साथ लेकर पत्नी ने छोड़ा घर; उज्जैन में शख्स ने उठाया खौफनाक कदम, खुद को लगाई आग

संक्षेप: मध्य प्रदेश के उज्जैन में पत्नी से विवाद के चलते पति ने खुद को आग के हवाले कर दिया। मृतक के भाई ने पत्नी ज्योति, दामाद मोंटी, रिश्तेदार संतोष और उसके फूफा पर उसकी हत्या के आरोप लगाए हैं।

मध्य प्रदेश के उज्जैन में रविवार को पारिवारिक विवाद के चलते पति ने खुद को आग के हवाले कर दिया। शख्स 80 फीसदी के करीब झुलस गया। उसे चरक अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने नाजुक हालत देखते हुए उसे इंदौर रेफर कर दिया। इंदौर में इलाज के दौरान उसने सोमवार को दम तोड़ दिया। मृतक के भाई ने पत्नी ज्योति, दामाद मोंटी, रिश्तेदार संतोष और उसके फूफा पर जलाने के आरोप लगाए हैं।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, 48 वर्षीय राजेंद्र शर्मा बदनावर का रहने वाला था। वह कारपेंटर का काम करता था। राजेंद्र ने मृत्यु से पहले पुलिस को बयान दिया है कि उसकी पत्नी और बेटी को शिप्रा विहार निवासी संतोष कुमार अपने साथ ले गया जिसकी वजह से उसने यह कदम उठाया है। राजेंद्र फर्नीचर बनाने का काम करता था।

शहर के माधव नगर थाना क्षेत्र के शिवाजी पार्क कॉलोनी में सोमवार को हुई घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि युवक एक घर के सामने खड़ा है। इस दौरान एक महिला बाहर निकलती है और युवक खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा लेता है। आग की लपटों से घिरा राजेंद्र इधर उधर दौड़ता है फिर गिर जाता है।

वहीं पत्नी ज्योति शर्मा ने पति पर लगातार प्रताड़ना का आरोप लगाया है। उसने कहा कि राजेंद्र पहले भी आत्महत्या की कोशिश कर चुका था। वह अक्सर झगड़े करता था। इस बीच पुलिस का कहना है कि पति-पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। बीते दो महीनों से पत्नी ज्योति शर्मा बच्चों के साथ अलग रह रही थी। दोनों के बीच लंबे समय से घरेलू विवाद और मारपीट के मामले चल रहे थे।

सितंबर में पत्नी ने पति पर प्रताड़ना के आरोप लगाते हुए महिला थाना और नागझिरी थाने में शिकायतें दर्ज कराई थीं। बताया जाता है कि रविवार को सुबह राजेंद्र को लगा कि उसकी पत्नी और बच्चे उसके फूफा ससुर संतोष शर्मा के घर पर हैं। वह उज्जैन के शिवाजी पार्क कॉलोनी पहुंचा। उसने घर के बाहर कुछ देर लोगों से बातचीत की। फिर पेट्रोल डालकर खुद को आग लगा ली।

आसपास के लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की और एम्बुलेंस को बुलाया। गंभीर हालत में राजेंद्र को जिला अस्पताल से इंदौर रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। राजेंद्र शर्मा की बेटी माही ने कहना है कि पिता बचपन से मां से मारपीट करते थे। 22 अक्टूबर को उन्होंने मुझे और मां को घर से बाहर निकाल दिया था। हम लोग शिवाजी पार्क में फूफा संतोष शर्मा के घर पर रहने आ गए।

बेटी ने आगे बताया कि रविवार को पिता हमको लेने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने घर के बाहर हंगामा किया। हम उन्हें रोकने आए तो उन्होंने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। मृतक राजेंद्र के भाई अजय ने बताया कि भाई परिवार के साथ नागझिरी में सनराइज सिटी में रहता था। उसका पत्नी ज्योति से लंबे समय से विवाद चल रहा था। इस संबंध में नागझिरी थाने में शिकायत भी की गई थी।

सीएसपी दीपिका शिंदे ने कहा राजेंद्र की बेटी माही से बातचीत करने पर जानकारी मिली है कि उसके पिता, मां के साथ आए दिन विवाद होता था। माही अपने पति मोंटी के साथ अलग रहती है जबकि उसकी बहन मां के साथ अलग रहती है। माधव नगर थाना सीएसपी दीपिका शिंदे ने बताया कि फिलहाल केस दर्ज कर छानबीन की जा रही है।