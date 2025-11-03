Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़mp news wife leaves home with daughter man takes horrific step in ujjain
बेटी को साथ लेकर पत्नी ने छोड़ा घर; उज्जैन में शख्स ने उठाया खौफनाक कदम, खुद को लगाई आग

बेटी को साथ लेकर पत्नी ने छोड़ा घर; उज्जैन में शख्स ने उठाया खौफनाक कदम, खुद को लगाई आग

संक्षेप: मध्य प्रदेश के उज्जैन में पत्नी से विवाद के चलते पति ने खुद को आग के हवाले कर दिया। मृतक के भाई ने पत्नी ज्योति, दामाद मोंटी, रिश्तेदार संतोष और उसके फूफा पर उसकी हत्या के आरोप लगाए हैं।

Mon, 3 Nov 2025 06:32 PMKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, उज्जैन
share Share
Follow Us on

मध्य प्रदेश के उज्जैन में रविवार को पारिवारिक विवाद के चलते पति ने खुद को आग के हवाले कर दिया। शख्स 80 फीसदी के करीब झुलस गया। उसे चरक अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने नाजुक हालत देखते हुए उसे इंदौर रेफर कर दिया। इंदौर में इलाज के दौरान उसने सोमवार को दम तोड़ दिया। मृतक के भाई ने पत्नी ज्योति, दामाद मोंटी, रिश्तेदार संतोष और उसके फूफा पर जलाने के आरोप लगाए हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, 48 वर्षीय राजेंद्र शर्मा बदनावर का रहने वाला था। वह कारपेंटर का काम करता था। राजेंद्र ने मृत्यु से पहले पुलिस को बयान दिया है कि उसकी पत्नी और बेटी को शिप्रा विहार निवासी संतोष कुमार अपने साथ ले गया जिसकी वजह से उसने यह कदम उठाया है। राजेंद्र फर्नीचर बनाने का काम करता था।

शहर के माधव नगर थाना क्षेत्र के शिवाजी पार्क कॉलोनी में सोमवार को हुई घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि युवक एक घर के सामने खड़ा है। इस दौरान एक महिला बाहर निकलती है और युवक खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा लेता है। आग की लपटों से घिरा राजेंद्र इधर उधर दौड़ता है फिर गिर जाता है।

वहीं पत्नी ज्योति शर्मा ने पति पर लगातार प्रताड़ना का आरोप लगाया है। उसने कहा कि राजेंद्र पहले भी आत्महत्या की कोशिश कर चुका था। वह अक्सर झगड़े करता था। इस बीच पुलिस का कहना है कि पति-पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। बीते दो महीनों से पत्नी ज्योति शर्मा बच्चों के साथ अलग रह रही थी। दोनों के बीच लंबे समय से घरेलू विवाद और मारपीट के मामले चल रहे थे।

सितंबर में पत्नी ने पति पर प्रताड़ना के आरोप लगाते हुए महिला थाना और नागझिरी थाने में शिकायतें दर्ज कराई थीं। बताया जाता है कि रविवार को सुबह राजेंद्र को लगा कि उसकी पत्नी और बच्चे उसके फूफा ससुर संतोष शर्मा के घर पर हैं। वह उज्जैन के शिवाजी पार्क कॉलोनी पहुंचा। उसने घर के बाहर कुछ देर लोगों से बातचीत की। फिर पेट्रोल डालकर खुद को आग लगा ली।

आसपास के लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की और एम्बुलेंस को बुलाया। गंभीर हालत में राजेंद्र को जिला अस्पताल से इंदौर रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। राजेंद्र शर्मा की बेटी माही ने कहना है कि पिता बचपन से मां से मारपीट करते थे। 22 अक्टूबर को उन्होंने मुझे और मां को घर से बाहर निकाल दिया था। हम लोग शिवाजी पार्क में फूफा संतोष शर्मा के घर पर रहने आ गए।

बेटी ने आगे बताया कि रविवार को पिता हमको लेने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने घर के बाहर हंगामा किया। हम उन्हें रोकने आए तो उन्होंने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। मृतक राजेंद्र के भाई अजय ने बताया कि भाई परिवार के साथ नागझिरी में सनराइज सिटी में रहता था। उसका पत्नी ज्योति से लंबे समय से विवाद चल रहा था। इस संबंध में नागझिरी थाने में शिकायत भी की गई थी।

सीएसपी दीपिका शिंदे ने कहा राजेंद्र की बेटी माही से बातचीत करने पर जानकारी मिली है कि उसके पिता, मां के साथ आए दिन विवाद होता था। माही अपने पति मोंटी के साथ अलग रहती है जबकि उसकी बहन मां के साथ अलग रहती है। माधव नगर थाना सीएसपी दीपिका शिंदे ने बताया कि फिलहाल केस दर्ज कर छानबीन की जा रही है।

रिपोर्ट- विजेन्द्र यादव

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Madhya Pradesh News Mp News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|