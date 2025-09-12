MP: पत्नी को पड़ोसी से इश्क, पति ने जान का खतरा बता दोनों की शादी कराने की लगाई गुहार

मध्य प्रदेश के सिंगरौली में एक युवक अपनी पत्नी के अफेयर से इस कदर परेशान हो गया कि पुलिस के सामने पत्नी की प्रेमी से शादी कराने की गुहार लगा दी। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट...

मध्य प्रदेश के सिंगरौली में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। एक युवक अपनी पत्नी के अफेयर से इस कदर प्रताड़ित हुआ कि पुलिस के सामने पत्नी की प्रेमी से शादी कराने की गुहार लगा दी। इसके लिए उसने थाने में बकायदा आवेदन भी दिया और जान जाने का खतरा बताते हुए पत्नी पर संगीन आरोप भी लगाए।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, सिंगरौली जिले के बैढ़न थाना कोतवाली में प्रधानमंत्री आवास में रहने वाले संतोष नामक युवक ने पत्नी पर संगीन आरोप लगाते हुए पुलिस में आवेदन देते हुए आरोप लगाया है कि उसके 4 बच्चे हैं। उसके बाद भी पत्नी पूजा गुप्ता का पड़ोस में रहने वाले युवक राजेश वर्मा से प्रेम संबंध है।

आवेदन में संतोष ने आरोप लगाया है कि वह जब भी काम पर जाता है पत्नी राजेश से फोन के जरिए संपर्क करती है। उसने दावा किया है कि पत्नी कहती है कि वह पड़ोसी राजेश के साथ रहना चाहती है। उसने कई बार धमकी दी है कि यदि उसने दोनों के मिलने जुलने का विरोध किया तो जान से हाथ धोना पड़ सकता है।

पीड़ित पति ने पुलिस को दिए आवेदन में लिखा है कि पत्नी का उत्तर प्रदेश में रहने वाले राजेश कुमार वर्मा से अवैध संबंध है। राजेश कुमार वर्मा पड़ोस में रहता है। उसके काम पर जाने के बाद राजेश कुमार वर्मा घर आ जाता है। मैंने कई बार पत्नी को समझाने की कोशिश की लेकिन दोनों अलग होने को तैयार नहीं हैं।

पति ने दावा किया कि जब उसने पत्नी को समझाया तो उसने हंगामा कर दिया। इसका वहां खड़े लोगों ने वीडियो बना लिया जो अब वायरल हो रहा है। उसने अपनी जान का खतरा बताते हुए पुलिस से गुहार लगाई है कि पत्नी की पड़ोसी से ही शादी करा दी जाए। फिलहाल पुलिस ने शिकायती आवेदन ले लिया है और आरोपों की जांच कर रही है।