Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़mp news violence over funeral rites on banks of narmada river in khargone many injured
MP: खरगोन में नर्मदा तट पर अंतिम संस्कार को लेकर बवाल, 10 घायल, क्यों हुआ विवाद?

संक्षेप:

मध्य प्रदेश के खरगोन में नर्मदा तट पर एक बुजुर्ग महिला के अंतिम संस्कार के दौरान दो पक्षों में हिंसक विवाद हो गया। शव जलाने की जगह को लेकर हुए पथराव में पुलिसकर्मी समेत 10 लोग घायल हुए। पुलिस ने 25 लोगों पर मामला दर्ज कर भारी सुरक्षा के बीच अंतिम संस्कार करवाया।

Feb 03, 2026 12:06 am ISTKrishna Bihari Singh भाषा, खरगोन
मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के सुलगांव में सोमवार को एक बुजुर्ग महिला के अंतिम संस्कार के दौरान दो पक्षों के बीच भारी बवाल हो गया। नर्मदा तट के पास शव जलाने की जगह को लेकर हुई बहस देखते ही देखते हिंसक झड़प और पथराव में बदल गई। हिंसा में पुलिसकर्मी और चौकीदार सहित कुल 10 लोग घायल हुए हैं। तनावपूर्ण हालात के बीच भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और सुरक्षा के बीच अंतिम संस्कार संपन्न कराया।

क्यों हुआ विवाद?

मण्डलेश्वर के थाना प्रभारी पंकज तिवारी ने बताया कि सुलगांव के रहने वाले मोहन पाटीदार की 90 वर्षीय दादी की मौत के बाद परिवार के लोग अंतिम संस्कार के लिए नर्मदा नदी के पास पहुंचे थे। नर्मदा किनारे से लगभग 200 मीटर दूर शव जलाने को लेकर दूसरे पक्ष के लोगों ने विरोध किया। आपत्ति जता रहे पक्ष का कहना था कि शवदाह स्थल नर्मदा से निर्धारित दूरी पर नहीं है।

10 लोग घायल

मण्डलेश्वर के थाना प्रभारी पंकज तिवारी ने बताया कि इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हुई जो कुछ ही देर में हिंसा में बदल गई और इसी दौरान कुछ लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। इस घटना में एक पुलिस जवान और ग्राम चौकीदार समेत कुल 10 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मण्डलेश्वरए महेश्वर और कसरावद थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया।

25 पर केस

भारी पुलिस सुरक्षा के बीच बुजुर्ग महिला का अंतिम संस्कार संपन्न कराया गया। मण्डलेश्वर की एसडीओपी श्वेता शुक्ला ने भी दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर 19 नामजद समेत 25 अन्य लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। फिलहाल गांव में शांति है और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Madhya Pradesh News
