एमपी में कुंवारी युवती के बच्चे को गोबर में दबाया; दादा ने किया जान देने का प्रयास
एमपी के बालाघाट में अविवाहित महिला के नवजात को गोबर में जिंदा दबाने की घटना सामने आई है। ग्रामिणों को शक होने पर पुलिस ने लाश को बाहर निकाला। घटना से दुखी महिला के पिता ने कीटनाशक खाकर जान देने का प्रयास किया।
मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में एक अविवाहित महिला के नवजात शिशु को गोबर में जिंदा दबाने की घटना सामने आई है। ग्रामीणों ने जब रात में बच्चे के रोने की आवाज सुनी तो उनको शक हुआ। आशा कार्यकर्ता की ओर से जन्म की पुष्टि करने पर पुलिस ने शनिवार को शिशु की डेड बॉडी को गोबर से बाहर निकाला। बच्चे के मुंह और गर्दन पर कपड़ा बंधा था। इस घटना के बाद लोक-लाज के चलते दादा ने कीटनाशक खाकर जान देने की कोशिश की। उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
गांव के लोगों ने पुलिस को दी सूचना
एक अधिकारी ने बताया कि घटना वारासिवनी पुलिस स्टेशन इलाके में हुई। घटना का पता तब चला जब शुक्रवार को ग्रामीणों ने शक होने पर पुलिस को सूचना दी। इसके बाद शनिवार को पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चे की लाश को गोबर से बाहर निकाला।
गांव के लोगों को कैसे हुआ शक?
पुलिस के मुताबिक, गांव के लोगों ने रात में बच्चे के रोने की आवाज सुनी। इससे उनको संदेह हुआ। गांव के लोगों ने परिवार से गोबर के ढेर से बच्चे की रोने की आवाज के बारे में पूछा लेकिन उनको टालमटोल वाले जवाब मिले। इससे गांव के लोगों को शक पैदा हुआ।
गोबर के ढेर से बच्चे की रोने की आवाज
धीरे-धीरे कानों कान यह संदेह और गोबर के ढेर से बच्चे के रोने की आवाज की घटना पूरे गांव में फैल गई। आखिरकार गांव के सरपंच ने एक बैठक बुला ली। पंचायत में एक आशा कार्यकर्ता ने पूरे राज से पर्दा उठाने का काम किया। उसने पंचायत में बैठे पंचों को बताया कि परिवार की कुंवारी बेटी ने एक बच्चे को जन्म दिया है। जैसे ही पंचों को यह बात पता चली उनके होश उड़ गए। इसके बाद गांव के लोगों की ओर से पुलिस को पूरी जानकारी दी गई।
बच्चे के मुंह और गर्दन पर था कपड़ा
गांव वालों की शिकायत पर पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची। वारासिवनी के सब-डिविजनल ऑफिसर ऑफ पुलिस (SDOP) अभिषेक चौधरी ने बताया कि पुलिस टी में नायब तहसीलदार और मेडिकल के लोग भी मौजूद थे। टीम गांव पहुंची और गोबर के ढेर से बच्चे की लाश को बाहर निकाला। बच्चे के मुंह और गर्दन पर कपड़ा बंधा पाया गया।
पीएम रिपोर्ट के बात पता चलेगी मौत की वजह
पुलिस ने नवजात की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की वजह सामने आएगी। इस घटना के बाद महिला के पिता ने कथित तौर पर कीटनाशक खा लिया। उनको गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस ने एक्सीडेंटल डेथ (दुर्घटना से मौत) का मामला दर्ज किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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