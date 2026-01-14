Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़mp news two injured by chinese manjha kite string in indore
इंदौर में चीनी मांझे से 3 लहूलुहान, एक गंभीर; कैसे बचें पुलिस ने बताया- VIDEO

इंदौर में चीनी मांझे से 3 लहूलुहान, एक गंभीर; कैसे बचें पुलिस ने बताया- VIDEO

संक्षेप:

इंदौर में चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध के बावजूद इसका इस्तेमाल जारी है। बुधवार को अलग-अलग इलाकों में चाइनीज मांझे की चपेट में आने से दो लोग घायल हो गए। एक की हालत चिंताजनक बताई जा रही है।

Jan 14, 2026 03:47 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, इंदौर
share Share
Follow Us on

इंदौर में प्रतिबंधित चाइनीज से लगातार हादसे हो रहे हैं। बुधवार को तीन लोग चीनी मांझे की चपेट में आकर बुरी तरह घायल हो गए। 3 इमली ब्रिज पर बाइक सवार हेमराज चौरसिया का गला मांझे से बुरी तरह कट गया, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसी तरह परदेशीपुरा में महेश सोनी भी इस जानलेवा धागे का शिकार हुए। वहीं जूनी इंदौर ब्रिज पर दूध व्यवसायी प्रेम भंडारी चाइनीज मांझे की चपेट में आकर बुरी तरह घायल हो गए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मोटरसाइकिल सवार का कटा गला

प्राप्त जानकारी के अनुसार, बुधवार को तीन इमली इलाके में मोटरसाइकिल से घर वापस जा रहे हेमराज रविंद्र चौरसिया का गला पतंग के मांझे से कट गया। हेमराज को गंभीर हालत में एमवाय अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उसका ऑपरेशन होगा। युवक की पहचान चंदन नगर निवासी के रूप में हुई है जो एक पेट्रोल पंप पर काम करता है।

अन्य घटनाओं में दो जख्मी

दूसरी घटना शहर के परदेशीपुरा इलाके में हुई जहां नंदानगर निवासी महेश सोनी की गर्दन चीनी मांझे से कट गई। उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तीसरी घटना जूनी इंदौर ब्रिज पर हुई जहां दूध व्यवसायी प्रेम भंडारी चाइनीज मांझे की चपेट में आ गए। वह बुरी तरह घायल हो गए। उनको 8 टांके लगाने पड़े हैं।

अधिकारियों ने जाना हाल

तीन इमली ब्रिज पर हुए हादसे की जानकारी मिलते ही एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित सिंह सहित अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी एमवाय अस्पताल पहुंचे। अधिकारियों ने घायल हेमराज रविंद्र चौरसिया की स्थिति की जानकारी ली। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि हेमराज आईटी पार्क से तीन इमली ब्रिज की ओर जा रहा था तभी चाइनीज मांझे की चपेट में आ गया।

हेल्पलाइन नंबर जारी

इस बीच पुलिस ने प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के खिलाफ कार्रवाई तेज करते हुए हेल्पलाइन नंबर 7049108283 जारी किया है। पुलिस का कहना है कि चाइनीज मांझे के साथ तीन आरोपितों को पकड़ा गया है। उन्होंने काछी मोहल्ला और मेवाती मोहल्ला के तस्करों के नाम उजागर किए हैं। इनमें रिजवान और जावेद को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

ये भी पढ़ें:हर की पौड़ी पर शेख की पोशाक में VIDEO बनाने वाले दोनों दबोचे गए; क्या था मकसद?
ये भी पढ़ें:कुबेरेश्वर धाम में इस डेट तक नहीं बांटा जाएगा रुद्राक्ष, क्या है इसकी वजह?
ये भी पढ़ें:चाचा संग बस से उतरी लड़की को खींच ढाबे में गैंगरेप, झज्जर पुलिस ने 4 को दबोचा

महिला पुलिसकर्मी ने बताया बचने का तरीका, VIDEO वायरल

इस बीच इंदौर ट्रैफिक पुलिस का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें गीता भवन चौराहे पर तैनात महिला ट्रैफिक पुलिसकर्मी वाहन चालकों को चाइनीज मांझे से बचाव के उपाय बताती नजर आ रही हैं। वायरल वीडियो में वह कहती दिख रही हैं कि बाइक चला रहे लोगों को गले पर रुमाल या स्कार्फ बांधना चाहिए। खुले गले के साथ सफर जोखिमभरा साबित हो सकता है। पुलिस ने भी शहर में रैली निकालकर लोगों को चाइनीज मांझे के खतरों से अवगत कराया।

रिपोर्ट- हेमंत

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|