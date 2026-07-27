एमपी में प्राइवेट बसों से सफर हो सकता है महंगा; सूबे में चक्काजाम की वॉनिंग, क्या मांगें?
मध्य प्रदेश में डीजल और रखरखाव का खर्च बढ़ने से बस संचालक घाटे में हैं। बस ओनर्स एसोसिएशन ने किराया बढ़ाने और अन्य मांगों को लेकर सरकार को 7 अगस्त तक का समय दिया है।
मध्य प्रदेश में प्राइवेट बसों से सफर महंगा हो सकता है। मध्य प्रदेश बस ओनर्स एसोसिएशन ने पूरे सूबे में अनिश्चितकालीन हड़ताल यानी चक्काजाम की चेतावनी दी है। संगठन का कहना है कि मध्य प्रदेश में बस के किराए में अंतिम बदलाव साल 2021 में किया गया था। इसके बाद इसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है। डीजल, बीमा और मरम्मत खर्च बढ़ने के कारण बस संचालक घाटे में हैं। ऐसे में किराया बढ़ाया जाना जरूरी हो गया है। इसके साथ कुछ अन्य मांगें भी उठाई गई हैं।
मध्य प्रदेश बस ओनर्स एसोसिएशन ने राज्य सरकार 7 अगस्त तक उनकी मांगों पर फैसला करने को कहा है। एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि मांगें पूरी नहीं हुईं तो 8 अगस्त की रात 12 बजे से पूरे राज्य में प्राइवेट बसों का संचालन बंद कर यानी चक्काजाम कर के अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जाएगी। मध्य प्रदेश बस ओनर्स एसोसिएशन की ओर से यह फैसला रविवार को सागर में आयोजित प्रदेश स्तरीय बैठक में लिया गया।
एसोसिएशन के अनुसार, प्रदेश स्तरीय बैठक में राज्य के सभी 55 जिलों के बस संचालकों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में सर्वसम्मति से सरकार को अंतिम चेतावनी देने का निर्णय लिया गया। एसोसिएशन का कहना है कि लंबे समय से लंबित मांगों पर सरकार की ओर से कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। इससे बस व्यवसाय आर्थिक संकट से गुजर रहा है।
एसोसिएशन के महामंत्री जय कुमार जैन ने बताया कि बैठक में सात सूत्रीय एजेंडे पर चर्चा की गई। इसमें बस किराए में बढ़ोतरी करने के साथ टेंडर के माध्यम से रॉयल्टी वसूली की व्यवस्था समाप्त करने जैसी कई अन्य मांगें की गईं। इन मांगों में पहले से रजिस्टर्ड वाहनों को वैध मान्यता देने, परिवहन कार्यालयों में लंबित प्रकरणों के निराकरण और 15 साल पुराने स्टेज कैरिज वाहनों को फिटनेस प्रमाणपत्र की अवधि तक परमिट जारी रखना शामिल हैं।
एसोसिएशन ने साफ किया है कि यदि 7 अगस्त तक सरकार की ओर से मांगों के अनुरूप फैसला नहीं लिया गया तो 8 अगस्त की रात 12 बजे से पूरे सूबे में प्राइवेट बसों का संचालन बंद कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में बस किराए में अंतिम बदलाव साल 2021 में हुआ था। उस समय बस संचालकों ने 65 फीसदी किराया बढ़ोतरी की मांग उठाई थी। उस समय राज्य सरकार ने किराए में केवल 25 फीसदी बढ़ोतरी को ही मंजूरी दी थी।
बस संचालकों का कहना है कि साल 2021 के बाद डीजल की कीमतों, स्पेयर पार्ट्स, बीमा, टैक्स के साथ ही कर्मचारियों पर खर्चों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। किराए में बढ़ोतरी नहीं होने से बसों का संचालन घाटे का सौदा बन गया है। पड़ोसी राज्यों में समय-समय पर किराए में बदलाव किया जाता रहा है लेकिन मध्य प्रदेश में किराया व्यावहारिक नहीं रह गया है। माना जा रहा है कि यदि चक्काजाम हुआ तो सभी जिलों में परिवहन व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।