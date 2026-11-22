हवा में अटकी 40 लोगों की जान, रीवा में 3 बार लैंडिंग नाकाम, फिर वाराणसी पहुंचा विमान
खराब मौसम और तेज हवाओं के कारण इंदौर से रीवा जा रही इंडिगो की फ्लाइट तीन बार कोशिश के बाद भी उतर नहीं सकी, जिससे विमान को वाराणसी मोड़ना पड़ा और अगली उड़ानें घंटों लेट हो गईं।
इंदौर से रीवा पहुंचे एक विमान को शनिवार को हवा के बदलते रुख के कारण लैंडिंग के दौरान मुश्किलों का सामना करना पड़ा। रीवा एयरपोर्ट पर उतरने की 3 कोशिशें नाकाम होने के बाद विमान को वाराणसी की ओर मोड़ना पड़ा। विमान में 40 से ज्यादा यात्री सवार थे। करीब 35 मिनट तक आसमान में चक्कर लगाने के बाद भी जब लैंडिंग के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं बनीं तो पायलट ने वाराणसी एयरपोर्ट पर उतरने का फैसला लिया। इससे यात्रियों में बेचैनी बढ़ गई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, फ्लाइट संख्या 6E-7171 दोपहर 12:35 बजे इंदौर से रीवा के लिए रवाना होती है। इसके बाद शाम 4:30 बजे रीवा से इंदौर लौटकर शाम 5 बजे अहमदाबाद के लिए उड़ान भरती है। शनिवार को विमान निर्धारित समय से करीब आधा घंटा देरी से दोपहर 1:05 बजे इंदौर से रवाना हुआ था।
रीवा एयरपोर्ट पर 3 बार लैंडिंग की कोशिश नाकाम
रीवा पहुंचने के बाद पायलट ने रनवे पर विमान उतारने के लिए 3 बार प्रयास किया, लेकिन हवा की दिशा, गति और दबाव में अनुकूल तालमेल नहीं बन पाने के कारण लैंडिंग संभव नहीं हो सकी। विमान काफी देर तक आसमान में मंडराता रहा। करीब 35 मिनट की मशक्कत के बाद भी सफलता नहीं मिली तो पायलट ने विमान को वाराणसी डायवर्ट करने का निर्णय लिया।
वाराणसी पहुंचा, फिर रीवा लौटकर लैंडिंग
रीवा में उतरने की कोशिशें विफल होने के बाद विमान को वाराणसी एयरपोर्ट ले जाया गया। वहां कुछ समय रुकने के बाद विमान ने दोबारा रीवा के लिए उड़ान भरी। आखिरकार रीवा एयरपोर्ट पर विमान की सुरक्षित लैंडिंग हो गई। इसके बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली। हालांकि, इस पूरे घटनाक्रम के चलते यात्रियों को निर्धारित समय से काफी ज्यादा इंतजार करना पड़ा।
बिगड़ा शेड्यूल, 3 घंटे 20 मिनट की देरी
रीवा में लैंडिंग की समस्या और वाराणसी तक डायवर्जन से शेड्यूल पर भी असर पड़ा। विमान को शाम 4:30 बजे इंदौर पहुंचना था, लेकिन यह रात 7:32 बजे एयरपोर्ट पहुंचा। इससे अहमदाबाद जाने वाली फ्लाइट भी निर्धारित समय पर उड़ान नहीं भर सकी। अहमदाबाद जाने वाले यात्रियों को शाम 5 बजे विमान से रवाना होना था, लेकिन उड़ान टलती रही। आखिरकार विमान रात 8:20 बजे अहमदाबाद के लिए रवाना हुआ। इस तरह फ्लाइट करीब 3 घंटे 20 मिनट देरी से उड़ सकी।
यात्रियों का एयरपोर्ट पर हंगामा
घंटों तक विमान का इंतजार करने के बाद यात्रियों का धैर्य जवाब देने लगा। फ्लाइट में देरी से नाराज यात्रियों ने एयरपोर्ट पर हंगामा किया। इसके बाद अधिकारियों ने यात्रियों को समझाने की कोशिशें कीं। साथ ही असुविधा से परेशान यात्रियों को रिफंड और रीबुकिंग का विकल्प भी दिया गया। एक तरफ रीवा में मौसम और हवा की परिस्थितियों ने विमान की लैंडिंग रोक दी, वहीं दूसरी तरफ इसका असर इंदौर से अहमदाबाद जाने वाले यात्रियों पर भी पड़ा।
रिपोर्ट- हेमंत
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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