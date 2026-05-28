उज्जैन: अतिक्रमण हटाने गई टीम पर छत से फेंकी लाल मिर्च, जान बचाकर भागे अधिकारी
उज्जैन में अतिक्रमण हटाने पहुंची प्रशासनिक और पुलिस टीम पर एक दंपत्ति ने छत से लाल मिर्च पाउडर फेंक दिया। इससे टीम को उल्टे पैर भागना पड़ा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
उज्जैन जिले के घिनोदा गांव में अतिक्रमण हटाने गई प्रशासन और पुलिस की टीम को तब पीछे हटना पड़ा जब एक महिला ने छत से लाल मिर्च पाउडर फेंकना शुरू कर दिया। आरोपी मांगीलाल पाटीदार और उसकी पत्नी सजन बाई ने सड़क के हिस्से पर अवैध निर्माण कर लिया था। टीम जब 19 मई को कार्रवाई करने पहुंची तो सजन बाई ने अधिकारियों पर छत से मिर्च पाउडर फेंकनी शुरू की। इससे टीम को वहां से भागना पड़ा। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, खाचरोद के घिनोदा आबादी क्षेत्र में मांगीलाल पाटीदार का मकान है। आरोप है कि निर्माण के दौरान उसने सड़क के हिस्से पर अतिक्रमण कर लिया था। शिकायत मिलने पर 19 मई को तहसील की टीम खाचरौद थाना पुलिस के साथ मौके पर पहुंची। टीम ने मांगीलाल और उसकी पत्नी सजन बाई को समझाइश देते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू किए जाने की बात कही।
इसके बाद दोनों घर के अंदर चले गए। प्रशासनिक टीम ने जैसे ही अतिक्रमण हटाना शुरू किया तभी सजन बाई ने टीम पर लाल मिर्च फेंकनी शुरू कर दी। इस घटना का किसी ने वीडियो बना लिया जो अब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दिख रहा कि आरोपी महिला के हाथ में लाल मिर्च से भरी थाली है। वह मकान की छत पर खड़ी हैं। वह छत से टीम पर मिर्ची फेंकती नजर आ रही हैं। इसके बाद अधिकारी भागते नजर आ रहे हैं।
सचिव चंद्रभान सिंह ने बताया कि घटना के बाद सजन बाई और उनके पति मांगीलाल के खिलाफ कार्रवाई के लिए पत्र लिखा गया है। आगे की कार्रवाई खाचरौद थाना पुलिस की ओर से की जाएगी। प्रशासनिक टीम अब तक अतिक्रमण नहीं हटा पाई है। शिकायत में कहा गया था कि मकान के सहारे सड़क पर अतिक्रमण कर के रास्ता और नाली को बाधित किया जा रहा है।
इस शिकायत पर 12 जनवरी को अतिक्रमण हटाने के आदेश पारित किए गए थे। 4 महीने बाद आदेश को 18 मई को धरातल पर उतारने के लिए नायब तहसीलदार ने टीम बनाई। आरआई भगवान सिंह यादव, दो पटवारी, सचिव, पुलिस के साथ अतिक्रमण हटाने पहुंचे थे।
भोपाल में आईपीएस अधिकारी की बेटी ने दी जान
वहीं एक अन्य मामले में मध्य प्रदेश के एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की 17 साल की बेटी ने भोपाल में खुदकुशी कर ली। भोपाल के हबीबगंज थाने के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि लड़की मंगलवार दोपहर को चार इमली इलाके में बने सरकारी आवास पर फंदे से लटकी हुई मिली। 12वीं क्लास में पढ़ने वाली इस छात्रा ने हाल ही में अपना 17वां जन्मदिन मनाया था। बताया जाता है कि घटना के समय वह घर में अकेली थी। उसका बड़ा भाई भी कहीं बाहर गया हुआ था। लड़की की मां राज्य न्यायिक सेवा में काम करती हैं।
रिपोर्ट- विजेंद्र यादव
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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