एमपी के सरकारी स्कूल में स्टूडेंट्स से नमाज पढ़वाने का आरोप, मचा बवाल

संक्षेप: मध्य प्रदेश में बुरहानपुर जिले के एक शासकीय विद्यालय में योग के नाम पर विद्यार्थियों से नमाज पढ़वाने के आरोप को लेकर मचे बवाल के बाद एक प्राथमिक शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है।

Wed, 29 Oct 2025 11:58 PMKrishna Bihari Singh भाषा, बुरहानपुर/इंदौर
मध्य प्रदेश में बुरहानपुर जिले के एक शासकीय विद्यालय में योग के नाम पर विद्यार्थियों से नमाज पढ़वाने के आरोप को लेकर मचे बवाल के बाद एक प्राथमिक शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है।

अधिकारियों ने बुधवार को कुछ दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं और अभिभावकों का आरोप है कि जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर देव्हारी गांव की शासकीय माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक जबूर अहमद तड़वी योग और सूर्य नमस्कार के नाम पर तीसरी, चौथी और 5वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों से नमाज पढ़वाते हैं।

निलंबित शिक्षक ने इस आरोप को सिरे से खारिज करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। जिला शिक्षा अधिकारी संतोष सिंह सोलंकी ने बताया कि कुछ अभिभावकों की शिकायत पर जांच और विद्यार्थियों से चर्चा के बाद प्राथमिक शिक्षक तड़वी को कदाचरण के आरोप में निलंबित कर दिया गया है।

उधर, तड़वी ने कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप सरासर बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि तय समयसारणी के मुताबिक हमारे विद्यालय में हर रोज सुबह 10:30 से लेकर 11 बजे तक योग की कक्षा होती है। मैं सूर्य नमस्कार की एक किताब के आधार पर इस कक्षा में बच्चों को योग मुद्राओं का अभ्यास कराता हूं।

तड़वी ने कहा कि शिकायतकर्ताओं ने शायद किसी ‘गलतफहमी’ के कारण ऐसा आरोप लगाया है क्योंकि जिसे वे विद्यार्थियों का नमाज पढ़ना बता रहे हैं, वह दरअसल योग के ‘शशांकासन’ की मुद्रा है जिसमें साधक को खरगोश की तरह जमीन पर बैठकर हाथ आगे की ओर ले जाते हुए झुकना होता है।

प्राथमिक शिक्षक ने मांग की कि मेरे खिलाफ लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। हिंदू जागरण मंच नामक संगठन के जिला संयोजक अजित परदेशी ने बताया कि उन्होंने प्रशासन को तड़वी के खिलाफ शिकायत करके उनकी बर्खास्तगी और कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

परदेशी के मुताबिक शिकायत में प्राथमिक शिक्षक पर आरोप लगाया गया है कि वह सरकारी विद्यालय में योग और सूर्य नमस्कार के नाम पर विद्यार्थियों से नमाज पढ़वाकर उनके धर्मान्तरण का प्रयास कर रहे थे।

पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
