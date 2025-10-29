एमपी के सरकारी स्कूल में स्टूडेंट्स से नमाज पढ़वाने का आरोप, मचा बवाल

संक्षेप: मध्य प्रदेश में बुरहानपुर जिले के एक शासकीय विद्यालय में योग के नाम पर विद्यार्थियों से नमाज पढ़वाने के आरोप को लेकर मचे बवाल के बाद एक प्राथमिक शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है।

मध्य प्रदेश में बुरहानपुर जिले के एक शासकीय विद्यालय में योग के नाम पर विद्यार्थियों से नमाज पढ़वाने के आरोप को लेकर मचे बवाल के बाद एक प्राथमिक शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है।

अधिकारियों ने बुधवार को कुछ दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं और अभिभावकों का आरोप है कि जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर देव्हारी गांव की शासकीय माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक जबूर अहमद तड़वी योग और सूर्य नमस्कार के नाम पर तीसरी, चौथी और 5वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों से नमाज पढ़वाते हैं।

निलंबित शिक्षक ने इस आरोप को सिरे से खारिज करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। जिला शिक्षा अधिकारी संतोष सिंह सोलंकी ने बताया कि कुछ अभिभावकों की शिकायत पर जांच और विद्यार्थियों से चर्चा के बाद प्राथमिक शिक्षक तड़वी को कदाचरण के आरोप में निलंबित कर दिया गया है।

उधर, तड़वी ने कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप सरासर बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि तय समयसारणी के मुताबिक हमारे विद्यालय में हर रोज सुबह 10:30 से लेकर 11 बजे तक योग की कक्षा होती है। मैं सूर्य नमस्कार की एक किताब के आधार पर इस कक्षा में बच्चों को योग मुद्राओं का अभ्यास कराता हूं।

तड़वी ने कहा कि शिकायतकर्ताओं ने शायद किसी ‘गलतफहमी’ के कारण ऐसा आरोप लगाया है क्योंकि जिसे वे विद्यार्थियों का नमाज पढ़ना बता रहे हैं, वह दरअसल योग के ‘शशांकासन’ की मुद्रा है जिसमें साधक को खरगोश की तरह जमीन पर बैठकर हाथ आगे की ओर ले जाते हुए झुकना होता है।

प्राथमिक शिक्षक ने मांग की कि मेरे खिलाफ लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। हिंदू जागरण मंच नामक संगठन के जिला संयोजक अजित परदेशी ने बताया कि उन्होंने प्रशासन को तड़वी के खिलाफ शिकायत करके उनकी बर्खास्तगी और कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की है।