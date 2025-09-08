mp news stone pelting between 2 communities during ganesh immersion in burhanpur एमपी के इस शहर में गणेश विसर्जन में पत्थरबाजी और बवाल; सांप्रदायिक तनाव के बीच फोर्स तैनात, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़mp news stone pelting between 2 communities during ganesh immersion in burhanpur

एमपी के इस शहर में गणेश विसर्जन में पत्थरबाजी और बवाल; सांप्रदायिक तनाव के बीच फोर्स तैनात

मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में गणेश विसर्जन के दौरान 2 समुदायों के बीच विवाद हिंसक हो गया। पत्थरबाजी में 3 लोग घायल हो गए हैं। बवाल के बाद तनाव वाले इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है।

Krishna Bihari Singh भाषा, बुरहानपुरMon, 8 Sep 2025 07:28 PM
share Share
Follow Us on
एमपी के इस शहर में गणेश विसर्जन में पत्थरबाजी और बवाल; सांप्रदायिक तनाव के बीच फोर्स तैनात

मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में रविवार रात को गणेश विसर्जन के दौरान 2 समुदायों के बीच विवाद के बाद पत्थरबाजी हो गई। इसमें 3 लोग घायल हो गए हैं। एक पुलिस अधिकारी ने सोमवार को बताया कि यह घटना रविवार रात को बुरहानपुर के लालबाग थानाक्षेत्र के बिरोदा गांव में हुई। बवाल के बाद तनाव वाले इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है।

सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल

अधिकारी ने बताया कि स्थिति अब सामान्य है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक बागरी ने बताया कि स्थिति नियंत्रण में है। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया है।

हनुमान चालीसा के दौरान विवाद

पुलिस के एक अन्य अधिकारी ने बताया कि गणेश विसर्जन के दौरान हनुमान चालीसा पाठ करने के दौरान विवाद हुआ जो देखते ही देखते हिंसक हो गया। फिर पथराव से माहौल तनावपूर्ण हो गया। फिलहाल पुलिस ने दोनों समुदायों के कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस हालात पर नजर बनाए हुए है।

3 लोग घायल

पुलिस अधिकारी ने कहा कि पथराव के चलते एक पक्ष के 3 लोग घायल हुए हैं जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सांप्रदायिक तनाव की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक बागरी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और हालात पर काबू पाया गया।

दोषियों के खिलाफ ऐक्शन की मांग

बुरहानपुर की विधायक अर्चना चिटनिस ने बताया कि शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाए जाने चाहिए और इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने प्रशासन से बात कर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के लिए आवेदन दिया है।

दोनों पक्षों के बीच पथराव

दक्षिण-पश्चिमी मध्य प्रदेश का बुरहानपुर सांप्रदायिक रूप से बेहद संवेदनशील है। पिछले साल नवंबर में बिरोदा गांव में ही एक चबूतरे को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया था। पूजा एवं इबादत के हक को लेकर तनाव बढ़ने से दोनों पक्षों के बीच पथराव हुआ था। इससे पहले, साल 2008 में यहां सांप्रदायिक हिंसा हुई थी जिसमें करीब 8 लोगों की मौत हो गई थी।

Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|