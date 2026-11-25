विशाखापट्टनम स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस के पहियों से उठीं चिंगारियां, यात्रियों में अफरा-तफरी
ग्वालियर के पास विशाखापट्टनम स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस के जनरल कोच के पहियों में ब्रेक घर्षण से चिंगारियां और आग लग गई। इससे यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। रेलवे कर्मचारियों ने आग बुझाकर ट्रेन रवाना की।
ग्वालियर-डबरा रेल मार्ग पर विशाखापट्टनम स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस ट्रेन के जनरल कोच के पहियों में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। रेलवे फाटक पर तैनात गेटमैन ने पहियों से आग की चिंगारियां उठती देखीं। इसके बाद गेटमैन ने तत्काल रेलवे प्रशासन को जानकारी दी। इसके बाद ट्रेन को अनंत पैठ स्टेशन पर रोककर फायर इक्विपमेंट की मदद से चिंगारियों पर काबू पाया गया। इस दौरान ट्रेन करीब 35 मिनट तक स्टेशन पर खड़ी रही।
गेटमैन ने देखी चिंगारियां
प्राप्त जानकारी के मुताबिक, ट्रेन संख्या 12804 विशाखापट्टनम स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस हजरत निजामुद्दीन से विशाखापट्टनम जा रही थी। बताया जाता है कि यह ट्रेन जब ग्वालियर से आगे आंतरी स्टेशन के पास रेलवे फाटक क्रमांक 400 से गुजर रही थी, तभी गेटमैन ने ट्रेन के पीछे की तरफ तीसरे नंबर के जनरल कोच के पहियों से चिंगारियां निकलते देखी।
यात्रियों में अफरा-तफरी
गेटमैन ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तत्काल आंतरी स्टेशन मास्टर को पहियों से चिंगारी निकलने की सूचना दी। सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन अलर्ट हो गया। ट्रेन को अनंत पैठ स्टेशन पर रुकवाया गया। ट्रेन रुकते ही कोच से धुआं उठता देखकर यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई।
ब्रेक के घर्षण से उठी चिंगारी
घबराए यात्री ट्रेन से उतरकर प्लेटफॉर्म पर आ गए। रेलवे कर्मचारियों ने तत्काल फायर इक्विपमेंट की मदद से आग पर नियंत्रण पाया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, ब्रेक में घर्षण के कारण पहियों में आग और चिंगारियां उठने की बात सामने आई है। जरूरी जांच और सुधार के बाद ट्रेन को आगे के लिए रवाना कर दिया गया।
पश्चिम बंगाल में ट्रेन में ही उलझे तार
गौरतलब है कि यह घटना पश्चिम बंगाल में हावड़ा और बर्धमान के बीच शब्दभेदी एक्सप्रेस के साथ हुए हादसे के बाद सामने आई है। बताया जाता है कि 19 नवंबर को रात करीब 11 बजे शब्दभेदी एक्सप्रेस 128 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही थी। इसी दौरान हावड़ा और बर्धमान के बीच इंजन को बिजली आपूर्ति करने वाले ओवरहेड उपकरण (ओएचई) का ढांचा गिर गया। इतना ही नहीं उसके तार ट्रेन में ही उलझ गए।
बारिश के दौरान हादसा
अधिकारियों ने बताया कि घटना के वक्त बहुत तेज बारिश हो रही थी और दृश्यता भी कम थी। इसके बावजूद लोको पायलट और सहायक लोको पायलट ने असामान्य स्थिति को भांप लिया और तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाए और 128 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही ट्रेन को रोक दिया। शब्दभेदी एक्सप्रेस साप्ताहिक ट्रेन है जो पश्चिम बंगाल के कोलकाता चितपुर और यूपी के गाजीपुर सिटी के बीच चलती है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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