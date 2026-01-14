Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़mp news proposal to cut down 15 lakh trees in madhya pradesh ngt notice dg of forests
एमपी में 15 लाख पेड़ों की कटाई का प्रस्ताव, NGT ने वन महानिदेशक से मांगा जवाब
संक्षेप:
एनजीटी ने मध्य प्रदेश में इस साल लगभग 15 लाख पेड़ों की कटाई के कथित प्रस्तावों पर कड़ा रुख अपनाते हुए वन महानिदेशक और कई बड़े अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। एनजीटी ने एक अखबार की रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए जवाब तलब किया है।
Jan 14, 2026 11:27 pm ISTKrishna Bihari Singh भाषा, नई दिल्ली
एनजीटी ने मध्य प्रदेश में विकास परियोजनाओं के नाम पर 15 लाख पेड़ काटने के प्रस्ताव पर कड़ा संज्ञान लिया है। अदालत ने एक रिपोर्ट के आधार पर वन महानिदेशक और पर्यावरण मंत्रालय सहित कई बड़े अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। रिपोर्ट के अनुसार, भोपाल, इंदौर और ग्वालियर में सड़कों और कोयला ब्लॉक के लिए 50 से 100 साल पुराने पेड़ों को काटने की तैयारी है। एनजीटी ने इसे पर्यावरण के लिए गंभीर मुद्दा माना है।
