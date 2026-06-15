एमपी के सीधी में जाम हटाने गए थाना प्रभारी पर टांगी से हमला, हालत नाजुक
एमपी के सीधी में जाम खुलवाने गए एक पुलिस अधिकारी पर टांगी और हंसिए से जानलेवा हमला किए जाने की घटना सामने आई है। घटना थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर हुई। पुलिस ने आरोपियों की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी है।
मध्य प्रदेश के सीधी से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां जाम खुलवाने गए एक पुलिस अधिकारी पर टांगी से हमला कर दिया गया। सरेआम आरोपियों ने कानून की धज्जियां उड़ाते हुए कमर्जी थाना प्रभारी इंद्राज सिंह पर टांगी और हंसिए से जानलेवा हमला किया। इस हमले में वह बुरी तरह घायल हो गए। उनको इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत गंभीर है। घटना की जानकारी लगते ही सीधी पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी अस्पताल पहुंचे, और घायल थाना प्रभारी का हाल जाना।
बताया जाता है कि सीधी के कमर्जी थाना क्षेत्र में दो पक्षों के बीच नाली निर्माण को लेकर विवाद चल रहा था। इसी दौरान आरोपियों ने सड़क जाम कर दी। सूचना मिलते ही कमर्जी थाना प्रभारी इंद्राज सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। जाम खुलवाने के दौरान उन पर कुल्हाड़ी और हंसिए से हमला कर दिया गया। हमले में इंद्राज सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके सिर में गंभीर चोटें आई हैं। उनको जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है।
घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। डीएसपी सहित 5 थानों की पुलिस मौके पर तैनात है। घटना कमर्जी थाना से करीब 100 मीटर दूरी पर हुई। पुलिस ने इस मामले में दिनेश पटेल उर्फ गुंठी, सुनील पटेल, विनय पटेल, प्रीतम पटेल, रितेश उर्फ सिंटू पटेल को नामजद आरोपी बनाया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस ने साफ किया है कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। थाने से महज सौ मीटर की दूरी पर हुई इस घटना को लेकर कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस पर इस हमले ने न सिर्फ अपराधियों के बेखौफ हौसलों को उजागर किया है, वरन घटना ने इलाके की कानून व्यवस्था पर भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है।
रिपोर्ट- सादाब सिद्दीकी
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