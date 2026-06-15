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एमपी के सीधी में जाम हटाने गए थाना प्रभारी पर टांगी से हमला, हालत नाजुक

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, सीधी
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एमपी के सीधी में जाम खुलवाने गए एक पुलिस अधिकारी पर टांगी और हंसिए से जानलेवा हमला किए जाने की घटना सामने आई है। घटना थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर हुई। पुलिस ने आरोपियों की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी है।

एमपी के सीधी में जाम हटाने गए थाना प्रभारी पर टांगी से हमला, हालत नाजुक

मध्य प्रदेश के सीधी से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां जाम खुलवाने गए एक पुलिस अधिकारी पर टांगी से हमला कर दिया गया। सरेआम आरोपियों ने कानून की धज्जियां उड़ाते हुए कमर्जी थाना प्रभारी इंद्राज सिंह पर टांगी और हंसिए से जानलेवा हमला किया। इस हमले में वह बुरी तरह घायल हो गए। उनको इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत गंभीर है। घटना की जानकारी लगते ही सीधी पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी अस्पताल पहुंचे, और घायल थाना प्रभारी का हाल जाना।

बताया जाता है कि सीधी के कमर्जी थाना क्षेत्र में दो पक्षों के बीच नाली निर्माण को लेकर विवाद चल रहा था। इसी दौरान आरोपियों ने सड़क जाम कर दी। सूचना मिलते ही कमर्जी थाना प्रभारी इंद्राज सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। जाम खुलवाने के दौरान उन पर कुल्हाड़ी और हंसिए से हमला कर दिया गया। हमले में इंद्राज सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके सिर में गंभीर चोटें आई हैं। उनको जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है।

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घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। डीएसपी सहित 5 थानों की पुलिस मौके पर तैनात है। घटना कमर्जी थाना से करीब 100 मीटर दूरी पर हुई। पुलिस ने इस मामले में दिनेश पटेल उर्फ गुंठी, सुनील पटेल, विनय पटेल, प्रीतम पटेल, रितेश उर्फ सिंटू पटेल को नामजद आरोपी बनाया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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पुलिस ने साफ किया है कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। थाने से महज सौ मीटर की दूरी पर हुई इस घटना को लेकर कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस पर इस हमले ने न सिर्फ अपराधियों के बेखौफ हौसलों को उजागर किया है, वरन घटना ने इलाके की कानून व्यवस्था पर भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है।

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रिपोर्ट- सादाब सिद्दीकी

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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