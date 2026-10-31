इंदौर के नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती शख्स ने फांसी लगा दी जान, भाग निकले 45 मरीज
इंदौर के एक नशा मुक्ति केंद्र में 24 साल के एक युवक ने ध्यान कक्षा के दौरान बेचैनी का बहाना बनाकर कमरे में जाकर फांसी लगा ली। आत्महत्या की वजह साफ नहीं हो सकी है। मौके से सुसाइड नोट नहीं मिला है।
इंदौर के एक नशा मुक्ति केंद्र में ध्यान कक्षा के दौरान बेचैनी की बात कहकर अपने कमरे में गए 24 साल के एक शख्स ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद जब कर्मचारी शव को अस्पताल ले जा रहे थे, तभी वहां मौजूद करीब 45 मरीज घबराकर केंद्र का मेन गेट खोलकर भाग निकले। मरीजों के भागने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस के अनुसार, मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।
बेचैनी की बात कह कमरे में गया और लगा ली फांसी
रावजी बाजार थाना प्रभारी मनीष मिश्रा ने बताया कि पहचान नशा मुक्ति केंद्र में कथित तौर पर फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी करने वाले मरीज की पहचान सचेंद्र लोधी (24) के रूप में हुई है। लोधी नशा मुक्ति केंद्र में चल रही ध्यान की कक्षा के दौरान बेचैनी महसूस होने की बात कहकर अपने कमरे में चला गया था। इसके बाद फांसी के फंदे पर उसका शव लटका मिला।
मौके से नहीं मिला सुसाइड नोट
थाना प्रभारी ने कहा कि लोधी की कथित आत्महत्या का कारण फिलहाल पता नहीं चल सका है। इतना ही नहीं मौके से कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है। नशा मुक्ति केंद्र के कर्मचारी जब लोधी के शव को अस्पताल ले जा रहे थे, तब केंद्र के अन्य मरीजों में घबराहट फैल गई। इस घटना से घबराकर कई मरीज भाग गए। उन्होंने केंद्र के मेन गेट को खोल लिया और वहां से निकल गए।
घबराकर भागे मरीज
रावजी बाजार थाना प्रभारी मनीष मिश्रा के मुताबिक, नशा मुक्ति केंद्र के प्रबंधन ने पुलिस को शुरुआत में बताया था कि वहां से 70 मरीज भागे हैं। हालांकि उपस्थिति रजिस्टर से मिलान के बाद यह संख्या करीब 45 पाई गई। इनमें से कई मरीज अपने घर पहुंच गए हैं। नशा मुक्ति केंद्र में 24 वर्षीय मरीज की मौत के मामले की जांच की जा रही है। मरीज घबराकर भागे हैं।
शाजापुर में सड़क हादसे में 4 की मौत
वहीं एक अन्य घटना में मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में सालसलाई-सारंगपुर मार्ग पर शनिवार दोपहर पिकअप की टक्कर से मोटरसाइकिल पर जा रहे आष्टा निवासी अजीत पवार, उनकी पत्नी पूजा और दो साल के बेटे शिवांशु की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद भाग रहे पिकअप चालक को ग्रामीणों ने पीछा करके पकड़ लिया। पुलिस ने पिकअप चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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