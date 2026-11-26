देवताओं पर अश्लील टिप्पणी से आक्रोश; गायिका रुचि यादव के खिलाफ उज्जैन में हल्ला बोल की तैयारी
बिरहा गायिका रुचि यादव के वायरल वीडियो को लेकर भारी आक्रोश देखा जा रहा है। उज्जैन में ब्राह्मण समाज और संत प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। गायिका के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की जा रही है।
यूपी की बिरहा गायिका रुचि यादव का एक वीडियो को लेकर विवादों में हैं। इसमें उन पर भगवान शिव, विष्णु और पुजारियों पर कथित तौर पर अश्लील टिप्पणी करने का आरोप है। इससे आहत उज्जैन के अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज, साधु संतों और हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। आक्रोशित लोगों ने रुचि यादव के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस प्रकरण में सवर्ण आर्मी की शिकायत पर यूपी के महेशगंज थाने में एफआईआर भी दर्ज की गई है।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक, गायिका रुचि यादव के खिलाफ उज्जैन में ब्राह्मण समाज के साथ साधु संत और हिन्दूवादी नेता सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ने रुचि यादव के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान किया है। समाज ने रुचि यादव के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। पहले भी रुचि यादव कथित आपत्तिजनक गीत को लेकर विवादों में रही हैं। उस समय प्रदेश के कई जिलों में विरोध प्रदर्शन हुआ था तब उन्होंने माफी मांग ली थी।
महाकाल मंदिर के पुजारी महेश शर्मा ने कहा कि उनके संज्ञान में गायिका रुचि यादव का वीडियो आया है। इसमें वह अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करती नजर आ रही हैं। वह भगवान शिव और विष्णु पर अनुचित टिप्पणियां कर रही हैं। देवी-देवताओं के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इस मामले में केस दर्ज होना चाहिए। उन्होंने सरकार से कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है।
वहीं स्वस्तिक पीठ के पीठाधीश्वर डॉ. अवधेश पुरी जी महाराज का कहना है कि जिस तरह विरहा गायकी रुचि यादव ने भगवान शिव और विष्णु पर अभद्र टिप्पणी की है। उससे हर हिन्दू आक्रोशित है। रुचि यादव के बयान से हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंची है। योगी सरकार को रुचि यादव के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उज्जैन के अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ने रुचि यादव के कृत्य को धार्मिक भावनाएं आहत करने वाला बताया है।
रिपोर्ट- विजेन्द्र यादव
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